Семин: «Когда есть ошибки на поле — значит, есть ошибки и в выборе состава»
Главный тренер «Ростова» Юрий Семин прокомментировал результат матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:3).
— Пропущенный мяч со стандарта очень сильно повлиял на команду. Какое-то время была большая неуверенность, затем пропустили второй мяч. Мы явно проиграли ЦСКА в первом тайме по всем компонентам. Во второй половине игры перестройки в составе позволили выровнять игру, но элементарная ошибка не позволила держать матч в напряжении до последней минуты. Кто ошибается — тот чаще проигрывает, — цитирует Семина сайт «Ростова».
— Было желание еще в первом тайме сделать перестановки?
— Было, но не было возможностей. Баштуш тренировался всего три дня, сегодня он выдержал свой максимум на поле. В средней линии можно было сделать замену, да.
— Перестроения в перерыве означают то, что вы не угадали со стартовым составом и тактикой?
— Тактика зависела от Баштуша, но, повторюсь, он не мог играть весь матч. Состав? Когда есть ошибки на поле — значит, есть ошибки и в выборе состава. Если выигрываешь матч — значит, не ошибся.
— Вторую игру подряд нет Калинина. Что с ним?
— Одна из наших проблем — повреждение Калинина.
— Есть оценка состояния Норманна и Хашимото?
— Думаю, с Хашимото все нормально. Что касается Норманна, то его беспокоит старая травма.
— Когда Соу вернется в общую группу?
— Надеюсь, что через неделю.
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