Главный тренер «Ростова» Юрий Семин прокомментировал результат матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:3).

— Пропущенный мяч со стандарта очень сильно повлиял на команду. Какое-то время была большая неуверенность, затем пропустили второй мяч. Мы явно проиграли ЦСКА в первом тайме по всем компонентам. Во второй половине игры перестройки в составе позволили выровнять игру, но элементарная ошибка не позволила держать матч в напряжении до последней минуты. Кто ошибается — тот чаще проигрывает, — цитирует Семина сайт «Ростова».

— Было желание еще в первом тайме сделать перестановки?

— Было, но не было возможностей. Баштуш тренировался всего три дня, сегодня он выдержал свой максимум на поле. В средней линии можно было сделать замену, да.

— Перестроения в перерыве означают то, что вы не угадали со стартовым составом и тактикой?

— Тактика зависела от Баштуша, но, повторюсь, он не мог играть весь матч. Состав? Когда есть ошибки на поле — значит, есть ошибки и в выборе состава. Если выигрываешь матч — значит, не ошибся.

— Вторую игру подряд нет Калинина. Что с ним?

— Одна из наших проблем — повреждение Калинина.

— Есть оценка состояния Норманна и Хашимото?

— Думаю, с Хашимото все нормально. Что касается Норманна, то его беспокоит старая травма.

— Когда Соу вернется в общую группу?

— Надеюсь, что через неделю.