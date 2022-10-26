Президент «Урала» отметил игру Газинского в нынешнем сезоне

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил игру полузащитника Юрия Газинского в текущем сезоне. В последних двух матчах в активе футболиста три гола.

«Газинский — молодец, играет и забивает голы. С ним все нормально. Он является одним из ключевых футболистов. Но играет вся команда, а не он один», — сказал Иванов «РБ Спорт».

Газинский перешел в «Урал» в августе 2022 года на правах свободного агента.

Набрав 16 очков, команда Виктора Гончаренко занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.