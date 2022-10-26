Президент «Урала» отметил игру Газинского в нынешнем сезоне
Президент «Урала» Григорий Иванов оценил игру полузащитника Юрия Газинского в текущем сезоне. В последних двух матчах в активе футболиста три гола.
«Газинский — молодец, играет и забивает голы. С ним все нормально. Он является одним из ключевых футболистов. Но играет вся команда, а не он один», — сказал Иванов «РБ Спорт».
Газинский перешел в «Урал» в августе 2022 года на правах свободного агента.
Набрав 16 очков, команда Виктора Гончаренко занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.
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|
3
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|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
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|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
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|24
|
6
|Ахмат
|14
|7
|2
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|
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|6
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|20
|
9
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|14
|6
|1
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|
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|
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|
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|9
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|12
|
14
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|14
|3
|3
|8
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|12
|
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|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
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|14
|1
|3
|10
|7-25
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|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
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ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
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Сочи
|12
|1
|2
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