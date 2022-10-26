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Сегодня, 19:33

Президент «Урала» отметил игру Газинского в нынешнем сезоне

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов оценил игру полузащитника Юрия Газинского в текущем сезоне. В последних двух матчах в активе футболиста три гола.

«Газинский — молодец, играет и забивает голы. С ним все нормально. Он является одним из ключевых футболистов. Но играет вся команда, а не он один», — сказал Иванов «РБ Спорт».

Газинский перешел в «Урал» в августе 2022 года на правах свободного агента.

Набрав 16 очков, команда Виктора Гончаренко занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/grigorij-ivanov-gazinskij-molodets-zabivaet-goly-i-yavlyaetsya-odnim-iz-klyuchevy-h-igrokov-kluba/

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Реал 2
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Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
Юрий Газинский
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
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