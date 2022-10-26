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Сегодня, 19:40

Пономарев считает, что ЦСКА станет призером РПЛ в этом сезоне

Иван Шитик
Корреспондент
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался о перспективах московской команды в нынешнем сезоне РПЛ.

«Вопрос серьезный. Когда команда становится чемпионом? Когда выигрывает на своем поле и делает ничью на чужом. И все! Нет никаких проблем — команда будет чемпионом. Если же принимающий клуб играет на своем поле вничью, то потенциальные возможности занять хорошее призовое место снижаются.

И то, что ЦСКА сделал столько ничьи в последнее время, конечно, не провал, но проблема. На своем поле команда обязательно должна выигрывать. Думаю, что мы займем призовое место после первого круга. Потом будем смотреть, что к чему. Все-таки наш клуб стабилизировался, тренер пришел знающий и опытный. Надежды юношей питают, как говорится. У нас надежный вратарь, сформировавшаяся защита, стабильная полузащита, но и впереди уже кое-что есть, Чалов стал настоящим мужиком и форвардом. Мало, конечно, одного Федора, нужно еще. С полузащитой, которая стремится в нападение, много не выиграешь. Нужно иметь пару хороших форвардов. Есть над чем работать, но, думаю, что команда в призерах обязательно будет", — сказал Пономарев Betonmobile.ru.

После 14 туров РПЛ ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 26 очков. Лидер — «Зенитс (36 очков).

Источник: https://betonmobile.ru/ponomarev-schitaet-chto-tsska-stanet-prizerom-rpl-v-etom-sezone

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Бавария

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19%

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Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
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Матч завершен

29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

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25%

1.62
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РБ Лейпциг 3
Реал 2
Матч завершен

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
Владимир Пономарев
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
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