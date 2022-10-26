Орлов: «У Гогниева нет никаких заслуг. Я до сих пор не могу понять — почему Юрана уволили»
Спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов поделился мнением о происходящем в подмосковных «Химках».
— Спартак Гогниев — симпатичный парень. Но чего он добился как тренер? Почему «Химки» его взяли? Да, он весело работал в «Алании», обыграл «Зенит» в четвертьфинале Кубка. Но «Алания» ведь даже не вышла в РПЛ! У Гогниева нет никаких заслуг. Юран же вытаскивал команды. Я до сих пор не могу понять — почему Юрана уволили?! Почему Терюшков, который был глашатаем футбольного клуба «Химки», не рассказал, по какой причине убрали Юрана? Он ведь в своих выступлениях все время претендует на искренность. Своими выступлениями Терюшков, кстати, страшно помешал «Химкам». Из-за них в клуб не пошли спонсоры. Он негативно сработал в «Химках».
Неужели в ситуации с Юраном была какая-то интрига, из-за того, что он чьего-то родственника не поставил в состав? Ходят такие слухи. Ну пусть нам Терюшков и расскажет. Он же публичный человек!
— Возвращение Юрана — единственная возможность «Химок» не вылететь в этом сезоне?
— Мне кажется, это невозможно. Если он куда-то и пойдет, то скорее это будет «Сочи». Там надо менять главного тренера, — сказал Орлов Sport24.
Безвыигрышная серия «Химок» после увольнения Сергея Юрана с поста главного тренера достигла 14 матчей во всех турнирах. «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 9 очков.
По информации «СЭ», задолженность по зарплате в «Химках» составляет один месяц. В клубе выплачены зарплаты за август, футболистам должны только за сентябрь.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
7
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
8
|Сочи
|14
|6
|2
|6
|22-29
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|
11
|Кр. Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|
12
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2