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Сегодня, 19:23

Орлов: «У Гогниева нет никаких заслуг. Я до сих пор не могу понять — почему Юрана уволили»

Иван Шитик
Корреспондент
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Спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов поделился мнением о происходящем в подмосковных «Химках».

— Спартак Гогниев — симпатичный парень. Но чего он добился как тренер? Почему «Химки» его взяли? Да, он весело работал в «Алании», обыграл «Зенит» в четвертьфинале Кубка. Но «Алания» ведь даже не вышла в РПЛ! У Гогниева нет никаких заслуг. Юран же вытаскивал команды. Я до сих пор не могу понять — почему Юрана уволили?! Почему Терюшков, который был глашатаем футбольного клуба «Химки», не рассказал, по какой причине убрали Юрана? Он ведь в своих выступлениях все время претендует на искренность. Своими выступлениями Терюшков, кстати, страшно помешал «Химкам». Из-за них в клуб не пошли спонсоры. Он негативно сработал в «Химках».

Неужели в ситуации с Юраном была какая-то интрига, из-за того, что он чьего-то родственника не поставил в состав? Ходят такие слухи. Ну пусть нам Терюшков и расскажет. Он же публичный человек!

— Возвращение Юрана — единственная возможность «Химок» не вылететь в этом сезоне?

— Мне кажется, это невозможно. Если он куда-то и пойдет, то скорее это будет «Сочи». Там надо менять главного тренера, — сказал Орлов Sport24.

Безвыигрышная серия «Химок» после увольнения Сергея Юрана с поста главного тренера достигла 14 матчей во всех турнирах. «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 9 очков.

По информации «СЭ», задолженность по зарплате в «Химках» составляет один месяц. В клубе выплачены зарплаты за август, футболистам должны только за сентябрь.

Скандал с&nbsp;участием &laquo;Химок&raquo; и&nbsp;Ксении Собчак (справа). «Малахольной девице на пятом десятке пора и честь знать». Российский клуб изгоняет бесов и обличает Собчак

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-26-gennadiy-orlov-pochemu-yurana-uvolili-iz-khimok-pust-nam-tereshkov-rasskazhet

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Бавария

П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
⚽ Футбол. ЛЧ
Боруссия Д 0
Манчестер Сити 0
Матч завершен

29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
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РБ Лейпциг 3
Реал 2
Матч завершен

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
Сергей Юран
Спартак Гогниев
ФК Химки
Геннадий Орлов
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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28.10 17:00
Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
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 11
П
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 6
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Спартак

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Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
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