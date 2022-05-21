Ротенберг о контракте Федотова с «Сочи»: «Думаю, обо всем договоримся»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг рассчитывает, что сможет продлить контракт с главным тренером команды Владимиром Федотовым.

— Какое будущее у Федотова?

— Он самодостаточный человек. Вы видели, как команда его поднимала сегодня. Я ему сказал: «Ты как художник, рисуешь красками». Не видел мыслей, что он может покинуть команду. У нас полное взаимопонимание. Команда его любит. Думаю, будет все хорошо.

— Удастся продлить контракт?

— Думаю, обо всем договоримся. Федотов — самодостаточный человек. У него нет мыслей, чтобы покинуть «Сочи». У нас есть полное взаимопонимание. Команда его очень любит, он полностью сконцентрирован на работе. Все так дальше и будет. Думаю, что о продлении контракта удастся с ним договориться.

Сегодня, 21 мая «Сочи» разгромил «Динамо», благодаря чему занял второе место в Тинькофф РПЛ по итогам сезона-2021/22.

Контракт 55-летнего Федотова с сочинцами действует до конца июня 2022 года.