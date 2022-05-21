Джанаев: «Надеемся, что Федотов останется в «Сочи»

Джанаев заявил, что у Федотова все получается в «Сочи»

Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев после матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (5:1) подвел итоги сезона. По его словам, главный тренер Владимир Федотов должен остаться в команде.

«Сочи» впервые в истории завоевал серебро чемпионата России.

— Мы очень надеемся, что Федотов останется. У него здесь все получается. Надеюсь, что он останется в нашей семье, — отметил Джанаев.

— Сможет ли такой Сочи бороться с «Зенитом» в следующем сезоне?

— У нас поступательное движение идет. Хотелось бы и приносить кубки. Но сейчас нельзя ничего загадывать на следующий сезон. Как спортсмены, мы хотим всегда идти вверх. Мы хотим двигаться вперед всегда.

— Как оценишь сезон? Ожидал ли, в самом начале, что команда заберет серебро?

— Естественно, если не верить в себя, то ничего и не получится. Когда мы собирались — хотели сделать шаг вперёд. В прошлом году поделили 4-5 место с «Рубином». Мы сделали этот шаг.

— Это твое третье серебро в карьере. Важнее ли оно, чем серебро со «Спартаком» или «Ростовом»?

— Каждое серебро, которое я завоевал, оно значимое. Серебро с «Сочи» очень значимое для нас. Вы же не верили в нас. А у нас не команда, а семья. Мы все показали, что можем показывать хороший футбол. Может, будет сказано неправильно, но с минимальными инвестициями сделать такую команду за 3 года — это дорого стоит.