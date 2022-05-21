Кучаев ответил на вопрос о своем будущем в «Рубине»

Полузащитник «Рубина» Константин Кучаев после матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:2) поделился мнением о своем будущем в команде.

— Было ли неожиданно, что Медведев в воротах окажется? Как вообще в команде отреагировали?

— Для меня удивления нет, потому что они оба с Дюпиным — качественные вратари. Тут уже тренер выбирал из каких предпочтений.

— Лично у тебя какие планы? Понятно, что была аренда, пока клубы не пришли к какому-то итогу выкупать или не выкупать? Что тебе вообще известно?

— Вообще ничего неизвестно. Только закончилась игра, все мысли только о результате и о том, что будет с «Рубином». Что будет у меня, я еще сам не знаю.

— Команда отдала все, что было? «Рубин» 20 лет в РПЛ. Как решали, кто будет бить пенальти?

— Он у нас первый пенальти бил. Забил и забил. А когда человек не забивает, это очень сильно запоминается. Просто на мой взгляд, второй гол, который мы пропустили, очень глупый. Не понимаю, как можно такие голы пропускать. Если игроки пропускают такой гол, не надо спускать сейчас всех собак на Лиса, что он виноват или ещё что-то.

«Рубин» занял 15-е место по итогам сезона-2021/22 с 29 очками и вылетел в ФНЛ.