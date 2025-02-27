Гинер: «В России существует только одно дерби — ЦСКА и «Спартак»
Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением о дерби в РПЛ. Он заявил, что в России есть только одно дерби — ЦСКА против «Спартака».
— Дерби может быть между командами, у которых самое большое количество болельщиков, — цитирует Гинера Sport24.
— У «Зенита» тоже много болельщиков.
— Много — это сколько?
— Практически весь Санкт-Петербург и Ленинградская область. Да и по России, говорят, достаточно людей поддерживают «Зенит».
— Говорят, что кур доят.
— Хорошо, тогда другой пример — опросы ВЦИОМ, которые утверждают, что «Зенит» является самой популярной командой в России.
— Серьезно? Это в каком году? Был опрос ВЦИОМ: у ЦСКА со «Спартаком» в стране по 15-16 процентов, у «Динамо» — 9 процентов, а дальше все остальные. Но главное то, что говорят.
После 18 туров РПЛ ЦСКА набрал 31 очко и занимает 6-е место в таблице. В 19-м туре армейцы сыграют в гостях с «Зенитом» 1 марта.
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3
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4
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5
|ЦСКА
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6
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7
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
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|Динамо – Кр. Советов
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|Спартак – Родина
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|Оренбург – Ростов
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|ЦСКА – Балтика
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