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27 февраля 2025, 16:55

Гинер: «В России существует только одно дерби — ЦСКА и «Спартак»

Руслан Минаев

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением о дерби в РПЛ. Он заявил, что в России есть только одно дерби — ЦСКА против «Спартака».

— Дерби может быть между командами, у которых самое большое количество болельщиков, — цитирует Гинера Sport24.

— У «Зенита» тоже много болельщиков.

— Много — это сколько?

— Практически весь Санкт-Петербург и Ленинградская область. Да и по России, говорят, достаточно людей поддерживают «Зенит».

— Говорят, что кур доят.

— Хорошо, тогда другой пример — опросы ВЦИОМ, которые утверждают, что «Зенит» является самой популярной командой в России.

— Серьезно? Это в каком году? Был опрос ВЦИОМ: у ЦСКА со «Спартаком» в стране по 15-16 процентов, у «Динамо» — 9 процентов, а дальше все остальные. Но главное то, что говорят.

Виллиан Роша.«Каждый мой шрам — это очки ЦСКА в таблице. И я о них не жалею!» Роша — о Николиче, «Спартаке» и битве с «Зенитом»

После 18 туров РПЛ ЦСКА набрал 31 очко и занимает 6-е место в таблице. В 19-м туре армейцы сыграют в гостях с «Зенитом» 1 марта.

Источник: Sport24
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РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Евгений Гинер
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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