Гинер: «В России существует только одно дерби — ЦСКА и «Спартак»

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением о дерби в РПЛ. Он заявил, что в России есть только одно дерби — ЦСКА против «Спартака».

— Дерби может быть между командами, у которых самое большое количество болельщиков, — цитирует Гинера Sport24.

— У «Зенита» тоже много болельщиков.

— Много — это сколько?

— Практически весь Санкт-Петербург и Ленинградская область. Да и по России, говорят, достаточно людей поддерживают «Зенит».

— Говорят, что кур доят.

— Хорошо, тогда другой пример — опросы ВЦИОМ, которые утверждают, что «Зенит» является самой популярной командой в России.

— Серьезно? Это в каком году? Был опрос ВЦИОМ: у ЦСКА со «Спартаком» в стране по 15-16 процентов, у «Динамо» — 9 процентов, а дальше все остальные. Но главное то, что говорят.

После 18 туров РПЛ ЦСКА набрал 31 очко и занимает 6-е место в таблице. В 19-м туре армейцы сыграют в гостях с «Зенитом» 1 марта.