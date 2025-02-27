«Оренбург», «Зенит» и «Локомотив» проиграли выборы в Палату РФС по разрешению споров

Представителям «Зенита», «Локомотива» и «Оренбурга» не удалось выиграть на выборах в Палату РФС по разрешению споров.

Из восьми кандидатов на пять мест прошли Вячеслав Алкин от «Ахмата», Дмитрий Дубовских от «Динамо», Виталий Пасунько от «Краснодара», Юрий Хабаров от ЦСКА и Мария Токмакова от «Спартака».

Палата по разрешению споров осуществляет досудебное (внесудебное) урегулирование споров, участниками которых являются клубы, игроки, тренеры, агенты футболистов и иные субъекты футбола, а также применяет дисциплинарные санкции за нарушение Регламента по статусу и трансферам футболистов, а также иных регламентов.