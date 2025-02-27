«Оренбург», «Зенит» и «Локомотив» проиграли выборы в Палату РФС по разрешению споров
Представителям «Зенита», «Локомотива» и «Оренбурга» не удалось выиграть на выборах в Палату РФС по разрешению споров.
Из восьми кандидатов на пять мест прошли Вячеслав Алкин от «Ахмата», Дмитрий Дубовских от «Динамо», Виталий Пасунько от «Краснодара», Юрий Хабаров от ЦСКА и Мария Токмакова от «Спартака».
Палата по разрешению споров осуществляет досудебное (внесудебное) урегулирование споров, участниками которых являются клубы, игроки, тренеры, агенты футболистов и иные субъекты футбола, а также применяет дисциплинарные санкции за нарушение Регламента по статусу и трансферам футболистов, а также иных регламентов.
Источник: «РБ Спорт»
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3
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
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7
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8
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9
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10
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
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|Динамо – Кр. Советов
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|Спартак – Родина
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|Оренбург – Ростов
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|Локомотив – Ахмат
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|ЦСКА – Балтика
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|Рубин – Краснодар
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|Акрон – Зенит
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|Факел – Динамо Мх
|- : -
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