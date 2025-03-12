«Краснодар» объявил об уходе Кастаньо в «Ривер Плейт»

Полузащитник Кевин Кастаньо перешел из «Краснодара» в «Ривер Плейт», сообщает пресс-служба «быков».

Клубы оформили трансфер, и футболист уже покинул расположение «Краснодара».

Колумбийский полузащитник выступал за краснодарский клуб с января 2024 года. Всего Кастаньо провел 32 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи.