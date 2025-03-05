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Галактионов — об отсутствии трансферов: «Успех в том, что мы сохранили наш костяк»

Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал отсутствие зимних трансферов.

— Отсутствие трансферов? Надо разделять на две составляющие. К нашим игроками были разные предложение. Успех в том, что мы сохранили наш костяк команды. Это позволяет стабилизироваться, заматереть. С другой стороны, любому тренеру хочется качественного усиления. Позиции называть не хочу, у нас на каждой позиции целеустремленные игроки, которые показывают высокий уровень конкуренции.

К нам приехал Сергей Рыжиков, он сказал: «Вам удачи, за вас болеет вся Россия!» Мне это запало. У нас три легионера, а все остальные — россияне. Мы городимся, что не только этой вывеской смогли завоевать симпатии, но и результатом. Хотим двигаться еще дальше.

Трансферы? Мне подбрасывают информацию, что я якобы 25 нападающих посмотрел, 27 зарубил. Это дезинформация. Конечно, селекционный отдел просматривает, проводит работу, — сказал Галактионов.

— Ульянов говорил, что «Локомотиву» нужен футбольный киллер.

— Мы в это верим. Это самые лучшие наши ребята на сегодняшний день, они в команде. С учетом сегодняшних наших возможностей, мы будем делать так, чтобы они прогрессировали. По фразе Ульянова — у нас было много созданных моментов, которые не удавалось реализовать. Хотелось игрока, который мог бы ставить точку.

— Говорят, что ситуация с Хамуличем повысила планку по подбору трансферов.

— С одной стороны, да. Но с другой, нет. Хамулич — фланговый игрок. Но в принципе об отборе — отчасти да. Если мы покупаем иностранного футболиста, то желательно провести отбор вживую. Этот игрок должен быть качественно сильнее нашего. Например, Монтес — капитан сборной Мексики, который провел большое число матчей на высоком уровне, стрессовых матчей. Если у нас есть сомнения, а трансферная стоимость большая, нет смысла приглашать иностранца. Игроки национальной сборной подчеркивают это. Институт сборной России обрастает игроками «Локомотива», причем, это на конкурентной основе.

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Михаил Галактионов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
Результаты / календарь
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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