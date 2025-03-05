Галактионов — об отсутствии трансферов: «Успех в том, что мы сохранили наш костяк»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал отсутствие зимних трансферов.

— Отсутствие трансферов? Надо разделять на две составляющие. К нашим игроками были разные предложение. Успех в том, что мы сохранили наш костяк команды. Это позволяет стабилизироваться, заматереть. С другой стороны, любому тренеру хочется качественного усиления. Позиции называть не хочу, у нас на каждой позиции целеустремленные игроки, которые показывают высокий уровень конкуренции.

К нам приехал Сергей Рыжиков, он сказал: «Вам удачи, за вас болеет вся Россия!» Мне это запало. У нас три легионера, а все остальные — россияне. Мы городимся, что не только этой вывеской смогли завоевать симпатии, но и результатом. Хотим двигаться еще дальше.

Трансферы? Мне подбрасывают информацию, что я якобы 25 нападающих посмотрел, 27 зарубил. Это дезинформация. Конечно, селекционный отдел просматривает, проводит работу, — сказал Галактионов.

— Ульянов говорил, что «Локомотиву» нужен футбольный киллер.

— Мы в это верим. Это самые лучшие наши ребята на сегодняшний день, они в команде. С учетом сегодняшних наших возможностей, мы будем делать так, чтобы они прогрессировали. По фразе Ульянова — у нас было много созданных моментов, которые не удавалось реализовать. Хотелось игрока, который мог бы ставить точку.

— Говорят, что ситуация с Хамуличем повысила планку по подбору трансферов.

— С одной стороны, да. Но с другой, нет. Хамулич — фланговый игрок. Но в принципе об отборе — отчасти да. Если мы покупаем иностранного футболиста, то желательно провести отбор вживую. Этот игрок должен быть качественно сильнее нашего. Например, Монтес — капитан сборной Мексики, который провел большое число матчей на высоком уровне, стрессовых матчей. Если у нас есть сомнения, а трансферная стоимость большая, нет смысла приглашать иностранца. Игроки национальной сборной подчеркивают это. Институт сборной России обрастает игроками «Локомотива», причем, это на конкурентной основе.