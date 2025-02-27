Гинер: «Удивило ли обращение «Зенита» по Зделару? А вас не удивило, когда ЦСКА обратился по Круговому?»

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал переход хавбека Саши Зделара в «Зенит».

— Удивило ли, что «Зенит» обратился к ЦСКА по Зделару? Это вопрос к Александру Медведеву, — цитирует Гинера Sport24.

— Но вас сам трансфер удивил? Уже не первый раз футболист из ЦСКА переходит в «Зенит» — до этого был Марио.

— А вас не удивило, когда ЦСКА обратился по Круговому и «Зенит» отпустил?

Соглашение с 29-летним сербом рассчитано до лета 2026 года. Ранее Зделар с 2022 года играл в ЦСКА.