Гинер: «Удивило ли обращение «Зенита» по Зделару? А вас не удивило, когда ЦСКА обратился по Круговому?»
Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал переход хавбека Саши Зделара в «Зенит».
— Удивило ли, что «Зенит» обратился к ЦСКА по Зделару? Это вопрос к Александру Медведеву, — цитирует Гинера Sport24.
— Но вас сам трансфер удивил? Уже не первый раз футболист из ЦСКА переходит в «Зенит» — до этого был Марио.
— А вас не удивило, когда ЦСКА обратился по Круговому и «Зенит» отпустил?
Соглашение с 29-летним сербом рассчитано до лета 2026 года. Ранее Зделар с 2022 года играл в ЦСКА.
Источник: Sport24
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|0
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|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
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|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
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|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
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|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
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|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
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|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
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|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
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|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
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|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
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|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
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|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
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Бомбардиры
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|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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