Пресняков-старший: «Промес не Мбаппе, «Спартаку» не стоит рисковать»

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший прокомментировал «СЭ» возможный переход Квинси Промеса из нидерландского «Аякса».

«Лично я Промесу в «Спартаке» был бы рад в любой ситуации: изобретательный игрок, хорошо монтировался с прежней игрой красно-белых — веселой, изобретательной и атакующей. Но если есть возможность ареста, то Промес не Мбаппе, рисковать не стоит», — сказал Пресняков-старший «СЭ».

Владимир Пресняков-старший также считает, что сейчас игра «Спартака» строится от обороны, «ради результатика такого в 1:0».

«Мне самому такой «Спартак» не очень по душе. А Промес как раз староспартаковский. Будем надеяться, что все с приговором обойдется, и он перейдет в итоге. Голландия — сейчас такая страна, где много чего позволяется. Своего жестоко не накажут», — сказал Пресняков-старший «СЭ».

Ранее стало известно о трудностях в переговорах со «Спартаком» по Промесу. Футболист в текущем сезоне провел 19 матчей в составе «Аякса» и забил 6 мячей.

(Екатерина Звенигородская)