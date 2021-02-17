Известный блогер Эрик (Давидыч) Китуашвили 17 февраля ответил главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому.

Накануне он опубликовал рекламу юридической фирмы, лицом которой является Слуцкий, в сторис Instagram. Тренер «Рубина» посмеялся над этим постом в социальных сетях.

«Короче, вчера я в сторис выложил про, теперь я знаю, Леонида Викторовича Слуцкого. Это очень крутой дядька из футбольного мира. Он на плакате в спортивном костюме... Леонид Викторович, вы, пожалуйста, не обижайтесь, я просто футбол ненавижу. Честно. Вообще в нем не шарю.

И даже когда жил на Ходынском поле, когда люди продавали квартиру, то говорили: «Тут будет парк». А построили футбольное поле. Ненавижу его».

Напомним, что Китуашвили был приговорен к 4 годам и 8 месяцам за мошенничество со страховкой на автомобили, однако в декабре после апелляции суд отменил решение по ряду эпизодов по истечению сроков давности и зачел в срок время, отбытое блогером в СИЗО.