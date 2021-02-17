ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» на сборах

ЦСКА сыграл вничью в товарищеском матче с «Картахеной» — 1:1.

Единственный гол в составе красно-синих забил нападающий Илья Шкурин.

Армейцы находятся на сборе в Кампоаморе (Испания). Сегодня, 17 февраля ЦСКА проведет еще один товарищеский матч против «Мурсии». Начало встречи — в 18.00 (мск).

Товарищеские матчи

«Картахена» — ЦСКА — 1:1 (1:0)

Голы: Хиль, 2 (1:0). Шкурин, 73 (1:1).

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Мариу Фернандес, Магнуссон, Дивеев, Дзагоев (Марадишвили, 67), Ахметов, Влашич, Зайнутдинов, Сигурдссон, Шкурин (Яковлев, 74).

17 февраля. Кампоамор. Стадион «Кампоамор».