Премьер-лига опубликовала календарь до конца чемпионата-2019/20

Определено расписание матчей до конца сезона-2019/20 Тинькофф-чемпионата России, сообщает официальный сайт лиги.

Дерби ЦСКА — «Спартак» в 25-м туре назначено на воскресенье, 12 апреля. Время начала — 19:30.

До 10 апреля в Москве указом мэра Москвы Сергея Собянина введен запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более 5 тысяч человек. В РПЛ ранее пояснили, что в лимит входят команды, зрители, сотрудники контрольно-распорядительных служб и другие участники игры.

29-й тур разбит на два дня — 6 и 11 мая. Такое решение было принято из-за проведения мероприятий по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне.

Игры 30-го тура назначены на воскресенье, 17 мая. Время начала всех матчей — 14:00 по Москве.

24 тур

4 апреля

«Спартак» — «Уфа» 14:00 (время московское)

«Рубин» — «Локомотив» 16:30

«Ростов» — «Арсенал» 19:00

5 апреля

«Урал» — «Тамбов» 11:30

«Зенит» — «Крылья Советов» 14:00

«Ахмат» — «Сочи» 14:00

«Оренбург» — «Краснодар» 16:30

«Динамо» — ЦСКА 19:00

25 тур

10 апреля

«Уфа» — «Рубин» 17:30

11 апреля

«Оренбург» — «Урал» 11:30

«Сочи» — «Динамо» 14:00

«Ростов» — «Краснодар» 16:30

«Локомотив» — «Крылья Советов» 19:00

12 апреля

«Тамбов» — «Зенит» 14:00

«Арсенал» — «Ахмат» 16:30

ЦСКА — «Спартак» 19:30

26 тур

17 апреля

«Локомотив» — «Сочи» 19:30

18 апреля

«Уфа» — «Урал» 11:30

«Рубин» — «Оренбург» 14:00

«Ахмат» — ЦСКА 16:30

«Динамо» — «Арсенал» 19:00

19 апреля

«Крылья Советов» — «Ростов» 14:00

«Краснодар» — «Зенит» 16:30

«Спартак» — «Тамбов» 19:00

1/2 финала ОЛИМП-Кубка России

27 тур

25 апреля

«Ростов» — «Уфа» 14:00

«Арсенал» — «Крылья Советов» 14:00

«Тамбов» — «Ахмат» 16:30

«Рубин» — «Краснодар» 19:00

26 апреля

«Оренбург» — ЦСКА 11:30

«Урал» — «Динамо» 14:00

«Спартак» — «Локомотив» 16:30

«Зенит» — «Сочи» 19:00

28 тур

1 мая

«Ахмат» — «Зенит» 14:00

«Краснодар» — «Урал» 16:30

«Сочи» — «Спартак» 19:00

2 мая

«Оренбург» — «Ростов» 14:00

«Локомотив» — «Уфа» 16:30

«Арсенал» — «Тамбов» 19:00

3 мая

«Динамо» — «Крылья Советов» 16:30

ЦСКА — «Рубин» 19:00

29 тур

6 мая

«Урал» — «Арсенал» 17:30

«Тамбов» — «Сочи» 17:30

«Зенит» — «Оренбург» 19:30

«Спартак» — «Ахмат» 19:30

11 мая

«Рубин» — «Ростов» 14:00

«Уфа» — «Динамо» 14:00

«Крылья Советов» — «Краснодар» 16:30

«Локомотив» — ЦСКА 19:00

Финал ОЛИМП-Кубка России

30 тур

17 мая

«Ростов» — «Зенит» 14:00

«Краснодар» — «Ахмат» 14:00

ЦСКА — «Тамбов» 14:00

«Динамо» — «Оренбург» 14:00

«Рубин» — «Спартак» 14:00

«Крылья Советов» — «Сочи» 14:00

«Уфа» — «Арсенал» 14:00

«Урал» — «Локомотив» 14:00