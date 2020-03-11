Премьер-лига опубликовала календарь до конца чемпионата-2019/20
Определено расписание матчей до конца сезона-2019/20 Тинькофф-чемпионата России, сообщает официальный сайт лиги.
Дерби ЦСКА — «Спартак» в 25-м туре назначено на воскресенье, 12 апреля. Время начала — 19:30.
До 10 апреля в Москве указом мэра Москвы Сергея Собянина введен запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более 5 тысяч человек. В РПЛ ранее пояснили, что в лимит входят команды, зрители, сотрудники контрольно-распорядительных служб и другие участники игры.
29-й тур разбит на два дня — 6 и 11 мая. Такое решение было принято из-за проведения мероприятий по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне.
Игры 30-го тура назначены на воскресенье, 17 мая. Время начала всех матчей — 14:00 по Москве.
24 тур
4 апреля
«Спартак» — «Уфа» 14:00 (время московское)
«Рубин» — «Локомотив» 16:30
«Ростов» — «Арсенал» 19:00
5 апреля
«Урал» — «Тамбов» 11:30
«Зенит» — «Крылья Советов» 14:00
«Ахмат» — «Сочи» 14:00
«Оренбург» — «Краснодар» 16:30
«Динамо» — ЦСКА 19:00
25 тур
10 апреля
«Уфа» — «Рубин» 17:30
11 апреля
«Оренбург» — «Урал» 11:30
«Сочи» — «Динамо» 14:00
«Ростов» — «Краснодар» 16:30
«Локомотив» — «Крылья Советов» 19:00
12 апреля
«Тамбов» — «Зенит» 14:00
«Арсенал» — «Ахмат» 16:30
ЦСКА — «Спартак» 19:30
26 тур
17 апреля
«Локомотив» — «Сочи» 19:30
18 апреля
«Уфа» — «Урал» 11:30
«Рубин» — «Оренбург» 14:00
«Ахмат» — ЦСКА 16:30
«Динамо» — «Арсенал» 19:00
19 апреля
«Крылья Советов» — «Ростов» 14:00
«Краснодар» — «Зенит» 16:30
«Спартак» — «Тамбов» 19:00
1/2 финала ОЛИМП-Кубка России
27 тур
25 апреля
«Ростов» — «Уфа» 14:00
«Арсенал» — «Крылья Советов» 14:00
«Тамбов» — «Ахмат» 16:30
«Рубин» — «Краснодар» 19:00
26 апреля
«Оренбург» — ЦСКА 11:30
«Урал» — «Динамо» 14:00
«Спартак» — «Локомотив» 16:30
«Зенит» — «Сочи» 19:00
28 тур
1 мая
«Ахмат» — «Зенит» 14:00
«Краснодар» — «Урал» 16:30
«Сочи» — «Спартак» 19:00
2 мая
«Оренбург» — «Ростов» 14:00
«Локомотив» — «Уфа» 16:30
«Арсенал» — «Тамбов» 19:00
3 мая
«Динамо» — «Крылья Советов» 16:30
ЦСКА — «Рубин» 19:00
29 тур
6 мая
«Урал» — «Арсенал» 17:30
«Тамбов» — «Сочи» 17:30
«Зенит» — «Оренбург» 19:30
«Спартак» — «Ахмат» 19:30
11 мая
«Рубин» — «Ростов» 14:00
«Уфа» — «Динамо» 14:00
«Крылья Советов» — «Краснодар» 16:30
«Локомотив» — ЦСКА 19:00
Финал ОЛИМП-Кубка России
30 тур
17 мая
«Ростов» — «Зенит» 14:00
«Краснодар» — «Ахмат» 14:00
ЦСКА — «Тамбов» 14:00
«Динамо» — «Оренбург» 14:00
«Рубин» — «Спартак» 14:00
«Крылья Советов» — «Сочи» 14:00
«Уфа» — «Арсенал» 14:00
«Урал» — «Локомотив» 14:00
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