Представитель Дзюбы о продлении контракта с «Акроном»: «Нашли компромисс, пошли навстречу друг другу»

Представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы Леонид Гольдман в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, как прошли переговоры по новому контракту. 1 июня форвард продлил контракт с клубом на один сезон.

«Переговоры прошли интенсивно. Времени в этот раз было больше, чем осенью 2024 года. И исходные позиции у нас были иные. Переговоры прошли адекватно, обе стороны договорились, пошли навстречу, нашли компромисс — это самое важно. Большое спасибо Павлу Анатольевичу Морозову, всему руководству «Акрона», тренерскому штабу. Сейчас Артем немного отдохнет и с середины июня подготовка к новому сезону, снова в бой. Будем верить, что впереди много побед «Акрона», голов и передач Артема», — сказал Гольдман «СЭ».

Дзюба присоединился к «Акрону» осенью 2024 года. В прошедшем сезоне 36-летний форвард провел 24 матча за тольяттинскую команду во всех турнирах, отметившись 10 голами и 7 результативными передачами.