Владелец «Акрона» Морозов — о Дзюбе: «Мы продлеваем контракт с лидером команды на поле и в раздевалке»

Владелец «Акрона» Павел Морозов прокомментировал продление контракта с нападающим Артемом Дзюбой.

«В одном из интервью я сказал, что у Артема отличное голевое чутье. Он свое чутье подтвердил и в этот раз, когда мы пришли ко всем договоренностям именно 1 июня. В этот день в прошлом году наша команда завоевала право играть в РПЛ, где мы с первого сезона уверенно закрепились. Сегодня мы продлеваем еще на сезон одного из наших ключевых игроков, лидера на поле и в раздевалке. Символично, что уже второй год такие яркие и эмоциональные моменты происходят в день города Тольятти. Надеюсь, в том числе сегодня, мы сделали тольяттинцев немного счастливее!» — приводит слова Морозова пресс-служба клуба.

Дзюба играет за «Акрон» с осени 2024 года. В прошедшем сезоне 36-летний форвард сыграл 24 матча за тольяттинскую команду во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и 7 результативными передачами.