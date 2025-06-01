Дзюба продлил контракт с «Акроном»

«Акрон» объявил о продлении контракта с нападающим Артемом Дзюбой. Новое соглашение с 36-летним игроком рассчитано на один сезон.

«Нападающий, ставший лучшим бомбардиром российского футбола в футболке нашего клуба, подписал контракт на еще один сезон!» — говорится в заявлении клуба.

Дзюба присоединился к «Акрону» осенью 2024 года. В минувшем сезоне форвард провел 24 матча за тольяттинскую команду во всех турнирах, отметившись 10 голами и 7 результативными передачами.

Дзюба с 240 голами единолично возглавляет «Клуб 100» — список лучших бомбардиров российского футбола, в котором учитываются голы за клубы на высшем уровне и сборную страны. Также в марте этого года он обогнал Александра Кержакова по голам за сборную России (31).