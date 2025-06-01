Представитель Дзюбы о новом контракте: «Не загадываем, последний ли это сезон»

Представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы Леонид Гольдман в разговоре с «СЭ» прокомментировал продление контракта с тольяттинским клубом на сезон.

«Не загадываем, последний ли это сезон. Не стал бы делать громких заявлений. Действуем планомерно. Подписали контракт на один год, следующий сезон Артем отыграет, а дальше — жизнь покажет. По своим данным, по здоровью Артем может играть и до 40 лет, но важно желание, решать ему. Время покажет», — сказал Гольдман «СЭ».

Дзюба присоединился к «Акрону» осенью 2024 года. В прошедшем сезоне 36-летний форвард провел 24 матча за тольяттинскую команду во всех турнирах, отметившись 10 голами и 7 результативными передачами.