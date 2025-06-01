Агкацев признан лучшим футболистом «Краснодара» в мае

Вратарь Станислав Агкацев стал лучшим футболистом «Краснодара» по итогам мая, сообщает пресс-служба «быков».

23-летний голкипер выиграл голосование болельщиков в четвертый раз подряд, собрав 29,73% голосов. В минувшем месяце Агкацев провел четыре матча за южан в РПЛ, сохранив в неприкосновенности ворота команды в заключительном туре с московским «Динамо».

Второе место в голосовании с результатом 26,02% занял хавбек Эдуард Сперцян, который дважды в майских встречах реализовал пенальти и еще два раза отметился голевыми передачами. Третьим стал форвард Джон Кордоба (25,34%), забивший по голу в двух последних турах РПЛ и завершивший чемпионат в качестве лучшего снайпера «быков».