Агкацев признан лучшим футболистом «Краснодара» в мае
Вратарь Станислав Агкацев стал лучшим футболистом «Краснодара» по итогам мая, сообщает пресс-служба «быков».
23-летний голкипер выиграл голосование болельщиков в четвертый раз подряд, собрав 29,73% голосов. В минувшем месяце Агкацев провел четыре матча за южан в РПЛ, сохранив в неприкосновенности ворота команды в заключительном туре с московским «Динамо».
Второе место в голосовании с результатом 26,02% занял хавбек Эдуард Сперцян, который дважды в майских встречах реализовал пенальти и еще два раза отметился голевыми передачами. Третьим стал форвард Джон Кордоба (25,34%), забивший по голу в двух последних турах РПЛ и завершивший чемпионат в качестве лучшего снайпера «быков».
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
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|О
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1
|Оренбург
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|0
|0-0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Рубин
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Акрон
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Динамо Мх
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
|26.07
|00:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
|00:00
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|00:00
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|00:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|00:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
|- : -
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