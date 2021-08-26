Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Потенциальный новичок «Сочи» Кассьерра прибыл на матч против «Спартака»

18:25
Теги:

На матче 6-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Сочи» присутствует колумбийский нападающий «Белененсеша» Матео Кассьерра, который близок к переходу в стан южан, сообщает корреспондент «СЭ» Артем Калинин.

Ранее сообщалось, что «Сочи» достиг соглашения с португальским клубом. 24-летнему футболисту осталось согласовать детали личного контракта.

За два сезона в Португалии Кассьерра сыграл 70 матчей за «Белененсеш» и забил 15 голов. В прошлом сезоне он был одним из лидеров команды, забив 11 мячей. До этого он выступал за «Аякс», который отдавал его в аренду в «Гронинген» и аргентинский «Расинг».

Матч «Спартак» — «Сочи» состоится сегодня, 26 августа, в Москве. Начало встречи — в 18.30 мск.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кравченко все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Как пенсионерам получить выплату в 10 тысяч
Актер Соломин высказался о скандале с увольнениями в Театре Ермоловой
Задержана бабушка, сбежавшая с четырьмя внучками год назад в Истре
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 6-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр