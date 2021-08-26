Потенциальный новичок «Сочи» Кассьерра прибыл на матч против «Спартака»

На матче 6-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Сочи» присутствует колумбийский нападающий «Белененсеша» Матео Кассьерра, который близок к переходу в стан южан, сообщает корреспондент «СЭ» Артем Калинин.

Будущий новичок @pfcsochi Матео Кассьера прибыл на матч со Спартаком pic.twitter.com/YlhkR5nYlT — Artem Kalinin (@kalininart) August 26, 2021

Ранее сообщалось, что «Сочи» достиг соглашения с португальским клубом. 24-летнему футболисту осталось согласовать детали личного контракта.

За два сезона в Португалии Кассьерра сыграл 70 матчей за «Белененсеш» и забил 15 голов. В прошлом сезоне он был одним из лидеров команды, забив 11 мячей. До этого он выступал за «Аякс», который отдавал его в аренду в «Гронинген» и аргентинский «Расинг».

Матч «Спартак» — «Сочи» состоится сегодня, 26 августа, в Москве. Начало встречи — в 18.30 мск.