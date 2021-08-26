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«Крылья Советов» на выезде обыграли «Уфу»

18:26
Максим Глушенков. Фото нна Шаймарданова/ ФК «Крылья Советов»
Максим Глушенков. Фото нна Шаймарданова/ ФК «Крылья Советов»
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«Крылья Советов» победили «Уфу» (2:1) в матче шестого тура Тинькофф РПЛ.

У гостей отличились Никита Чернов и Максим Глушенков. В составе хозяев с пенальти забил Гамид Агаларов.

С 60-й минуты «Крылья» играли в меньшинстве. С поля был удален Роман Ежов. «Крылья Советов» набрали семь очков и на данный момент занимают девятое место. У «Уфы» пять очков и 12-я позиция.

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига

6-й тур

«Уфа» — «Крылья Советов» (Самара) — 1:2 (0:2)

Уфа — Крылья Советов

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Евгений Петров все материалы автора

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