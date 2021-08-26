Экс-футболист сборной СССР и России Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» высказался о падении России в таблице коэффициентов УЕФА на десятое место.

«Это все было предсказуемо. Футбол же не обманешь. За это нас футбольный Бог и наказывает. Все справедливо. Главные причины таких результатов из-за того, что мы потеряли все: традиции, идеи, системы. У нас все разрушено. Это самая главная причина. Ничего в этом удивительного нет, что вы удивляетесь? Сколько в футболе работает жуликов и проходимцев? И после этого вы хотите, чтобы мы были на перовом месте? Ну это смешно. Мы все профукали. Чтобы что-то исправить, надо возрождать три оставляющие, о которых я уже говорил. Потом уже только дальше двигаться. Ну и надо избавляться от жуликов и проходимцев, которые о футболе не знают, но начинают о нем рассказывать. Смешно, но что делать? Я уже давно говорю, что у нас в футболе проблемы. Мы выигрывали с традициями, юношеский футбол был сильным. А сейчас, когда этого нет, все по-другому», — сказал Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Россия опустилась на десятое место в таблице коэффициентов УЕФА. На девятую позицию поднялась Австрия. На данный момент у австрийцев 31,050 очка, у России осталось 30,682.