«Сочи» близок к подписанию колумбийского форварда

Колумбийский нападающий Матео Кассьерра португальского клуба «Белененсеш» близок к переходу в «Сочи», сообщает maisfutebol.iol.pt.

Как отмечается, клубы уже достигли соглашения. Теперь 24-летнему футболисту осталось согласовать детали личного контракта.

Продажа Кассьерры позволит «Белененсешу» выручить хорошие деньги, которые пойдут на укрепление команды и покупку новых игроков.

За два сезона в Португалии Кассьерра сыграл 70 матчей за «Белененсеш» и забил 15 голов. В прошлом сезоне он был одним из лидеров команды, забив 11 мячей. До этого он выступал за «Аякс», который отдавал его в аренду в «Гронинген» и аргентинский «Расинг».