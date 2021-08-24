«Сочи» близок к подписанию колумбийского форварда
Колумбийский нападающий Матео Кассьерра португальского клуба «Белененсеш» близок к переходу в «Сочи», сообщает maisfutebol.iol.pt.
Как отмечается, клубы уже достигли соглашения. Теперь 24-летнему футболисту осталось согласовать детали личного контракта.
Продажа Кассьерры позволит «Белененсешу» выручить хорошие деньги, которые пойдут на укрепление команды и покупку новых игроков.
За два сезона в Португалии Кассьерра сыграл 70 матчей за «Белененсеш» и забил 15 голов. В прошлом сезоне он был одним из лидеров команды, забив 11 мячей. До этого он выступал за «Аякс», который отдавал его в аренду в «Гронинген» и аргентинский «Расинг».
Дополнительная информация:
https://maisfutebol.iol.pt/transferencias/internacional/belenenses-fecha-venda-de-cassierra-ao-sochi?utm_campaign=auto-tw&utm_source=twitter&utm_medium=social
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