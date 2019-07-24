Потенциальный новичок "Крыльев Советов" Переа: "Луис Суарес и Эдинсон Кавани - мои ориентиры"

Колумбийский форвард "Порту" Хуан Переа, который ранее прибыл в расположение "Крыльев Советов" для прохождения медосмотра и подписания контракта с российским клубом, дал интервью пресс-службе команды из Самары.

– Я испытываю очень приятные чувства, – сказал Переа в интервью клубному YouTube-каналу "Крыльев Советов". – Знаю, что в России сильный чемпионат. Клубю был во мне заинтересован и я очень рад стать его частью. РПЛ находится среди самых сильных европейских чемпионатовю. Знаю российские клубы "Зенит", "Локомотив", а теперь и "Крылья Советов". Знаю, что Россия - очень красивая страна. Здесь очень любят футбол. Слышал, что в Самаре удивительный стадион.

Российский клуб - это большой шаг в моей карьере. Знаю, что "Крылья Советов" рассчитывают на меня, хотят раскрыть мой потенциал. Я постараюсь, чтобы наша команда стала чаще выигрывать. Мне нравится динамичный футбол на больших скоростях. Мои ориентиры в футболе - Луис Суарес и Эдинсон Кавани. Я побывал на тренировке "Крыльев", могу сказать, что это быстрая команда с техничными футболистами, которые обладают хорошей физикой.

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