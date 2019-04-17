После конфликта с Кокориным и Мамаевым чиновник Пак сначала поехал в полицию, а потом – к врачу

Чиновник Минпромторга Денис Пак при даче показаний в Пресненском суде Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, брата форварда "Зенита" Кирилла Кокорина и друга полузащитника "Краснодара", детского тренера Александра Протасовицкого ответил на ряд вопросов адвокатов подсудимых о том, куда он отправился после инцидента. Пак вместе с гендиректором ФГУП "НАМИ" Сергеем Гайсиным проходит по делу как пострадавший в инциденте в кафе "Кофемания" утром 8 октября 2018 года.
– Через сколько вы пришли к врачу после момента удара? – вопрос адвоката Стукаловой.
– Думаю, что плюс-минус час прошел, может, полтора. Время точное не вспомню.
– Вы сотрудника полиции дождались?
– Да, минут через 20.
– Вы поехали в отделение?
– Да, я поехал написал заявление, потом поехал к врачу.
– За первой медицинской помощью не обращались?
– Я не помню.
– Вы самостоятельно добрались до полиции?
– Был Сергей Гайсин.
– Вы вместе писали заявление?
– Да.
– Вы видели, как Кокорин к вам обращается и смеется? До конфликта?
– Я бы не назвал это конфликтом. Это первое. Второе…
– Я только спросила: он к вам сидел спиной или боком?
– И спиной, и боком.
– Перед тем, как компания начала смеяться, вы видели, как вас оскорбляет Кокорин? Это все, что я спрашивала.
– Это делала вся компания. А.Кокорин – часть этой компании. Да, я видел, что он смотрит в мою сторону, ему весело.
При этом в суде возникла перебранка из-за того, что адвокат Прилипко определением "эротические фантазии" прокомментировала слова прокурора о том, как Кокорин вел себя до удара стулом. Вдобавок у гособвинителя и судьи вызывает вопросы, почему адвокаты так долго держат Пака.
– Вы ищите черную кошку в черной комнате! – говорит прокурор.
– Вы задаете одни и те же вопросы на протяжении долгого времени, – добавляет судья. (Александр Рогулев, Арман Мкртчян)