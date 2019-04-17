После конфликта с Кокориным и Мамаевым чиновник Пак сначала поехал в полицию, а потом – к врачу

Чиновник Минпромторга Денис Пак при даче показаний в Пресненском суде Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, брата форварда "Зенита" Кирилла Кокорина и друга полузащитника "Краснодара", детского тренера Александра Протасовицкого ответил на ряд вопросов адвокатов подсудимых о том, куда он отправился после инцидента. Пак вместе с гендиректором ФГУП "НАМИ" Сергеем Гайсиным проходит по делу как пострадавший в инциденте в кафе "Кофемания" утром 8 октября 2018 года.

– Через сколько вы пришли к врачу после момента удара? – вопрос адвоката Стукаловой.

– Думаю, что плюс-минус час прошел, может, полтора. Время точное не вспомню.

– Вы сотрудника полиции дождались?

– Да, минут через 20.

– Вы поехали в отделение?

– Да, я поехал написал заявление, потом поехал к врачу.

– За первой медицинской помощью не обращались?

– Я не помню.

– Вы самостоятельно добрались до полиции?

– Был Сергей Гайсин.

– Вы вместе писали заявление?

– Да.

– Вы видели, как Кокорин к вам обращается и смеется? До конфликта?

– Я бы не назвал это конфликтом. Это первое. Второе…

– Я только спросила: он к вам сидел спиной или боком?

– И спиной, и боком.

– Перед тем, как компания начала смеяться, вы видели, как вас оскорбляет Кокорин? Это все, что я спрашивала.

– Это делала вся компания. А.Кокорин – часть этой компании. Да, я видел, что он смотрит в мою сторону, ему весело.

При этом в суде возникла перебранка из-за того, что адвокат Прилипко определением "эротические фантазии" прокомментировала слова прокурора о том, как Кокорин вел себя до удара стулом. Вдобавок у гособвинителя и судьи вызывает вопросы, почему адвокаты так долго держат Пака.

– Вы ищите черную кошку в черной комнате! – говорит прокурор.

– Вы задаете одни и те же вопросы на протяжении долгого времени, – добавляет судья. (Александр Рогулев, Арман Мкртчян)

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live