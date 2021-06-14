Попов высказался о давлении со стороны Заремы Салиховой

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов рассказал, с каким давлением столкнется новый главный тренер московского клуба Руй Витория.

«Нет гарантий, что какой-то тренер выиграет чемпионство в столетие. Здесь были специалисты и с более лучшим бэкграундом. Мы опирались на игровые качества команд, которые тренировал Витория. Плюс на человеческие качества.

Витория — вдумчивый человек, который прорвался в этой профессии с низов. Работал в любых условиях.

Давление из-за Заремы Салиховой? Если не считать Telegram, давления не существует», — заявил Попов.

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, которая недавно покинула совет директоров московского клуба, написала в своем Telegram-канале, что кандидатура нового главного тренера «Спартака» Руя Витории была выбрана практически единогласно.

(Сергей Федоров)