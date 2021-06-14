Дмитрий Попов: «Если цели не будут выполнены, я готов уйти из «Спартака»
16:32
Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов рассказал, при каких условиях может покинуть клуб.
«Я бы выделил из слов Витории, что он уверен в своих силах. Мы в руках хорошего тренера. Если цели не будут выполнены, я готов уйти из клуба.
Можно вылететь из Лиги чемпионов по-разному. Главное — качество игры. Если не справимся с выходом в группу, значит что-то не так", — сказал Попов.
Со следующего сезона красно-белых будет тренировать португалец Руй Витория.
(Сергей Федоров)
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