Дмитрий Попов: «Если цели не будут выполнены, я готов уйти из «Спартака»

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов рассказал, при каких условиях может покинуть клуб.

«Я бы выделил из слов Витории, что он уверен в своих силах. Мы в руках хорошего тренера. Если цели не будут выполнены, я готов уйти из клуба.

Можно вылететь из Лиги чемпионов по-разному. Главное — качество игры. Если не справимся с выходом в группу, значит что-то не так", — сказал Попов.

Со следующего сезона красно-белых будет тренировать португалец Руй Витория.

(Сергей Федоров)