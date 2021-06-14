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Дмитрий Попов: «Если цели не будут выполнены, я готов уйти из «Спартака»

16:32
Дмитрий Попов. Фото ФК «Спартак»
Дмитрий Попов. Фото ФК «Спартак»
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Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов рассказал, при каких условиях может покинуть клуб.

«Я бы выделил из слов Витории, что он уверен в своих силах. Мы в руках хорошего тренера. Если цели не будут выполнены, я готов уйти из клуба.

Можно вылететь из Лиги чемпионов по-разному. Главное — качество игры. Если не справимся с выходом в группу, значит что-то не так", — сказал Попов.

Со следующего сезона красно-белых будет тренировать португалец Руй Витория.

(Сергей Федоров)

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