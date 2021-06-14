Гендиректор «Спартака»: «Если Зарема будет права насчет тренера, значит мы ошиблись»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, как будет реагировать , если у новый тренер московского клуба Руй Витория не сможет выполнить поставленные задачи.

«Если Зарема будет права насчет тренера, значит мы ошиблись. У нас была оценка и аналитика каждого кандидата, с кем-то были контакты, с кем-то нет. Были представлены кандидатуры совету директоров, там большинством голосов выбрали Руй Виторию. Это не конкретная кандидатура Попова. Там работает 4 селекционера», — сказал Мележиков.

В завершившемся сезоне «Спартак» занял 2-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ и обеспечил себе участие в Лиге чемпионов. Ранее в клубе сменился главный тренер — им стал португалец Руй Витория.

(Сергей Федоров)