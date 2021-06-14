Гендиректор «Спартака»: «Если Зарема будет права насчет тренера, значит мы ошиблись»
16:42
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, как будет реагировать , если у новый тренер московского клуба Руй Витория не сможет выполнить поставленные задачи.
«Если Зарема будет права насчет тренера, значит мы ошиблись. У нас была оценка и аналитика каждого кандидата, с кем-то были контакты, с кем-то нет. Были представлены кандидатуры совету директоров, там большинством голосов выбрали Руй Виторию. Это не конкретная кандидатура Попова. Там работает 4 селекционера», — сказал Мележиков.
В завершившемся сезоне «Спартак» занял 2-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ и обеспечил себе участие в Лиге чемпионов. Ранее в клубе сменился главный тренер — им стал португалец Руй Витория.
(Сергей Федоров)
Опрос
проголосовало: 31516Все опросы
Чего вы ждете от «Спартака» с Руем Виторией?
Читайте также
1
Зачет
vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: «Спартак» и новый главный тренер: Руй Витория и Зарема Салихова, расставание с Доменико Тедеско после сезона 2020/21
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю