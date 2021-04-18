Понсе заявил, что Жиго будет не хватать в матче с ЦСКА

Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе прокомментировал удаление Самюэля Жиго в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (0:3).

— Когда Жиго получил вторую карточку, он очень эмоционально отреагировал, набросился на соперника. Что там произошло? Вы находились близко. Что он сейчас ребятам в раздевалке сказал?

— Думаю, вы знаете Самюэля не хуже меня. Вы видите, как он играет. В каждой игре, когда идет единоборство, он идет без какого-либо умысла. Да, он играет плотно, играет в контакт, но всегда старается играть в мяч, сыграть на 100% чисто. Нужно, конечно, еще пересмотреть этот эпизод, но сейчас могу сказать, что там не было ничего такого, чтобы аж вторая желтая карточка. Да, он шел в единоборство, было это достаточно агрессивно, но все в пределах допустимого.

— С ЦСКА не сыграет Жиго, который обычно ярко проявляет себя в таких матчах. Согласны, что в случае поражения сезон можно будет считать провальным?

— Вопрос непростой. Если говорить об удвоении, то придется затрагивать тему судейства, а я об этом говорить не люблю. Жиго будет не хватать, потому что он хороший товарищ и игрок, но мы все готовимся к ЦСКА. Независимо от того, кто выйдет на поле в предстоящем дерби, мы должны приложить все усилия, чтобы одержать победу в этой игре.

«Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России с 47 очками в 26 матчах. Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 25 апреля.

(Екатерина Звенигородская)