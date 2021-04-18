Тихонов — о поражении «Спартака»: «Любая команда имела бы сегодня проблемы с «Уфой»
Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал поражение от «Уфы» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ (0:3).
«Впечатления удручающие, — сказал Тихонов «СЭ». — Любая команда, которая проигрывает дома 0:3, пускай даже не «Спартак», это плохо. А «Спартак», который борется за Лигу чемпионов, проигрывает команде, которая борется за выживание, это ужасно. Я думаю, любая команда, которая бы сегодня столкнулась с «Уфой», имела бы определенные проблемы. И не только «Спартак». «Уфа» сегодня просто здорово сыграла в обороне, она практически не дала шанса красно-белым».
Экс-игрок «Спартака» также предположил, чего не хватило команде.
«Не было сегодня Соболева, Айртона, Джикии. У «Спартака» были проблемы. Красно-белые не могли играть наверху. На Ларссона все-таки верхом играть нельзя. Единственный, на кого можно — это Соболев. Он может немного разнообразить игру. Соболев может зацепиться в штрафной или принять передачу с фланга. Сегодня этого не было, к сожалению», — добавил Тихонов.
«Спартак» с 47 очками располагается на третьей строчке турнирной таблицы Тинькофф РПЛ. «Уфа» занимает 14-е место и находится в зоне стыковых матчей.
(Артем Бухаев)
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