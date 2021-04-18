Тихонов поделился ожиданиями от дерби «Спартака» и ЦСКА

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.

«Будет тяжелая игра, конечно, — сказал Тихонов «СЭ». — Мы не увидим Жиго. Интересно посмотреть, что будет с футболистами, которые не играли против «Уфы». ЦСКА после поражения от «Сочи», а «Спартак» после очень тяжелого поражения. Это дерби и тут не может быть одной команде плохо. Дерби всегда удавались, поэтому будем ждать хорошей игры».

Московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА пройдет на домашнем стадионе красно-белых «Открытие Арена» 25 апреля, в воскресенье. Начало встречи — 16:30 по московскому времени. После поражений в 26-м туре «Спартак» (47 очков) занимает третье место в РПЛ, а ЦСКА (46) — пятое.

(Артем Бухаев)