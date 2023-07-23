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Журналист Касагранде: Вендел отказался возвращаться в Россию и разозлил «Зенит»

Руслан Минаев
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Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Зенита» Вендел в последний момент отказался возвращаться в Россию, отправив на переговоры своего агента, сообщает журналист Вене Касагранде в Twitter.

По данным источника, решение хавбека разозлило не только «Зенит», но и бразильский «Фламенго», который заинтересован в подписании контракта с игроком.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил «СЭ», что футболист возвращается в расположение клуба.

20 июля Касагранде объяснил, почему Вендел хочет перейти именно во «Фламенго».

Он выступает за «Зенит» с 2020 года. В прошлом году он продлил свой контракт до 2027 года. В сезоне-2022/23 25-летний бразилец провел 33 матча за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
ФК Фламенго
6
8
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
4
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
5
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
6
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
7
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
8
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
13
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
14
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
15
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 2 : 1
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 0 : 2
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 2 : 2
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 2
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
Сергей Бабкин

Сергей Бабкин

Крылья Советов

 1
П
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 1
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1 0 1
Адольфо Гайч

Адольфо Гайч

ЦСКА

 1 0 1
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