Рыков рассказал о том, в какой футбол «Динамо» будет играть при Личке

Тренер «Динамо-2» Владимир Рыков поделился мнением о работе Марцела Лички в основной команде.

— Мы на сборах тренировались рядом с основной командой, — приводит слова Рыкова «Известия». — Я видел, что ребята получили большую нагрузку, высокую интенсивность тренировок. Им это интересно, много нового. Я видел, с какой самоотдачей они работали. При этих нагрузках я удивился, как в матчах с ЦСКА «Динамо» много бегало и работало.

— Что за футбол ждать от «Динамо»?

— Агрессивный, больше в атаку. В «Оренбурге» у Лички было много латинских футболистов, которые любят играть с мячом, идти вперед. Но и в «Динамо» есть немало молодых ребят, готовых к такому, к таким скоростям, прессингу и голам.

Чешский специалист Марцел Личка возглавил «Динамо» в июне этого года. В первом туре нового сезона РПЛ бело-голубые уступили «Краснодару» со счетом 1:3. Следующий матч команда проведет 29 июля против «Крыльев Советов».