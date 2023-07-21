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Сегодня, 14:30

В «Зените» сообщили, что Вендел возвращается в расположение клуба

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Вендел.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом с «СЭ» рассказал о будущем полузащитника Вендела.

«Вендел летит в Санкт-Петербург вместе со своим агентом. Он игрок команды и должен находиться в ее расположении. Об этом говорил и Сергей Богданович. Он футболист «Зенита» и должен исполнять свои обязанности. Игроки исполняют свои обязанности с удовольствием. Надеемся, что он будет их исполнять также. Надо обращать внимание и на его семейные проблемы. Он потерял тетю, которая для него была как мама. Он потерял дедушку, когда у него уже был билет на самолет. Надо по-человечески это оценивать», — сказал Медведев «СЭ».

Сообщалось, что представитель Вендела в ближайшее время вылетит в Петербург для встречи с руководством «Зенита».

В СМИ писали, что Вендел хочет перейти во «Фламенго». Игрок недавно потерял одного из членов семьи, поэтому хочет остаться в Бразилии.

Он выступает за «Зенит» с 2020 года. В прошлом году он продлил свой контракт до 2027 года. В сезоне-2022/23 бразилец провел 33 матча за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
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