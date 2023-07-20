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Сегодня, 08:23

Источник: стало известно, почему Вендел хочет перейти только во «Фламенго»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Зенита» Вендел хочет перейти во «Фламенго» в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Вене Касагранде, желание 25-летнего игрока — играть за «Фламенго». Вендел недавно потерял одного из членов семьи, поэтому хочет остаться в Бразилии, конкретно в Рио-де-Жанейро. «Фламенго» — любимая команда полузащитника с самого детства, он мечтает играть за красно-черных.

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Ранее сообщалось, что представитель Вендела встретится с руководством «Палмейраса». 25-летний бразилец хочет покинуть российский клуб, но запросы российской команды высоки для клуба. «Зенит» требует за игрока 25 миллионов евро.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В прошлом году он продлил свой контракт до 2027 года. В сезоне-2022/23 бразилец провел 33 матча за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
ФК Палмейрас
ФК Фламенго
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