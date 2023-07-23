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Сегодня, 09:43

Абаскаль рассказал, где провел летний отпуск

Руслан Минаев
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Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, где провел летний отпуск с семьей.

«Мы отдыхали в месте, которое расположено в 70 километрах от стадиона «Спартака». Говорю так, потому что других ориентиров в Москве у меня нет. Мы гуляли по лесу на свежем воздухе, ели блюда русской кухни. Даже не думал, что столь чистая природа может быть так близко от огромного города», — цитирует тренера пресс-служба красно-белых.

Ранее Абаскаль объяснил, почему дал сыну имя Николай. Испанский специалист стал отцом 26 мая 2023 года, своего первенца 34-летний тренер назвал именем Гильермо-Николай.

ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
0
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
4
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
5
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
6
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
7
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
8
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
13
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
14
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
15
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
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22.07 15:15
Пари НН – Зенит
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22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 2 : 2
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 2
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
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Сочи – Балтика
 - : -
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