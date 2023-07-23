Абаскаль рассказал, где провел летний отпуск

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, где провел летний отпуск с семьей.

«Мы отдыхали в месте, которое расположено в 70 километрах от стадиона «Спартака». Говорю так, потому что других ориентиров в Москве у меня нет. Мы гуляли по лесу на свежем воздухе, ели блюда русской кухни. Даже не думал, что столь чистая природа может быть так близко от огромного города», — цитирует тренера пресс-служба красно-белых.

Ранее Абаскаль объяснил, почему дал сыну имя Николай. Испанский специалист стал отцом 26 мая 2023 года, своего первенца 34-летний тренер назвал именем Гильермо-Николай.