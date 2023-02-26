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Сегодня, 13:06

Мостовой считает, что Малком и Клаудиньо могут усилить сборную России

Руслан Минаев
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой считает, что его одноклубники Малком и Клаудиньо могут усилить сборную России.

24 февраля стало известно, что бразильцы получили паспорта граждан РФ.

«Я уже полгода назад знал, что Малком и Клаудиньо получают российское гражданство, — цитирует Мостового ТАСС. — Увидел и увидел, я знал, что это будет, было дело времени. Хотел бы в сборной России подкрепление в виде Малкома и Клаудиньо? Я в клубе от них устал, если еще и в сборной их видеть, то вообще. Если серьезно, то хорошее усиление, просто пока не понимаю зачем.

Там посмотрим. Если где-то мы будем отбираться куда-то, когда нас допустят, тогда есть смысл. Также я думаю, что у них есть возможность попасть в основную сборную Бразилии в будущем, это талантливые ребята. Но это их решение, они будут думать, что с этим делать».

В нынешнем сезоне РПЛ Малком принял участие в 16 встречах, в которых ему удалось забить 11 мячей и сделать пять результативных передач. Клаудиньо в этом сезоне РПЛ забил два мяча и сделал четыре результативные передачи в 11 матчах.

Источник: ТАСС
Андрей Мостовой
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
1
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
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Спартак – Урал
 - : -
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Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
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Владимир Писарский

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Эдуард Сперцян

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