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«Хоккей стал тупее». Кучеров зажег перед сезоном — рассказал о контракте и уровне игры в НХЛ

Артем Агапов
редактор отдела интернет
Фото Getty Images
Форвард «Тампы» выступил в своем стиле.

Никита Кучеров начинает четырнадцатый сезон в НХЛ, последний по действующему контракту. 33-летний нападающий вступает в заключительный год 8-летнего соглашения с кэпхитом 9,5 миллиона долларов. После предыдущего переподписания россиянина у звезд лиги следом за общим потолком ожидаемо росли доходы, а это лето с большим числом крупных сделок серьезно изменило рынок.

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«Тампа» ценит свою суперзвезду и теперь должна показать это отношение в цифрах нового контракта. Ведущий плеймейкер команды Джона Купера несколько сезонов подряд остается одним из самых ценных и наиболее полезных игроков лиги. Бомбардир переписывает различные статистические рекорды, собирает индивидуальные призы и может рассчитывать на место среди наиболее высокооплачиваемых хоккеистов мира. Генменеджер «Лайтнинг» Жюльен Брисбуа подчеркнул желание заключить долгосрочное соглашение и при возможности сохранить лидера до конца карьеры, но пока сторонам не удалось закрыть вопрос. При этом с 16 сентября вступил в силу новый коллективный договор НХЛ с рядом важных изменений, среди таких — сокращение максимальной длительности контрактов с восьми до семи лет.

Кучеров ответил на вопрос о контракте на медиадне «Тампы». Двукратный обладатель Кубка Стэнли рассказал о своей работе еще одним длинным летом после раннего завершения предыдущего сезона. В конце брифинга Никита в своем стиле оценил изменения уровня хоккея в НХЛ.

Фото Getty Images

«Эта команда всегда заряжена»

О возвращении из отпуска и настрое команды перед новым сезоном:

— Считаю, эта команда всегда заряжена, парни хотят биться. Очевидно, прошлый сезон прошел не так, как нам хотелось. Лето получилось длинным, было много времени поработать над определенными аспектами и прибавить. Чувствую себя великолепно. Ощущаю воодушевление, приятно всех видеть. Все здорово.

О том, над чем работали с форвардом Брэйденом Пойнтом после неудачного сезона на совместных тренировках этим летом:

— Просто отрабатывали розыгрыши, игровые моменты в целом. Знаете, старались прибавить в каждом аспекте, чтобы находить открытого партнера, отрабатывали передачи, много бросали. Просто всякие мелочи, которые помогут нам выигрывать единоборства и создавать пространство, чувствовать себя уверенно.

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О том, что может дать команде бывший защитник «Вашингтона» Джон Карлсон на льду и за его пределами:

— Он отличный парень, здорово освоился в команде. Думаю, с ним все ладят, он очень хорошо вписался в коллектив. Он долгое время потрясно играл в «Вашингтоне», классно управляет розыгрышем большинства. Я очень рад возможности играть вместе с ним. С нетерпением жду выхода на лед.

О том, что узнал о форварде Брэндоне Хагеле за все время выступления канадца в команде и после совместных тренировок этим летом:

— Что ж, его руки стали намного лучше. Это точно. (Улыбается.) Знаете, приятно наблюдать, как парень усердно работает, а это окупается. На самом деле здорово видеть, что парни хотят проводить время на льду, а не на поле для гольфа. Мне нравятся такие ребята. И он — один из моих любимых одноклубников. Я не удивлен, что он добивается успеха, играл за сборную Канады на Олимпиаде, это очень серьезно. Он великолепен, здорово развивается.

Фото Getty Images

«Главная цель — плей-офф и Кубок Стэнли»

О мыслях перед вступлением в последний сезон по действующему контракту:

— Что у меня на уме? Постараюсь помочь команде в этом сезоне. Я контролирую то, что могу контролировать. Знаете, буду делать на льду все, что могу. Вот на чем я сейчас фокусируюсь. И даже добавить особо нечего. [Удивлен, что начну сезон без нового контракта?] Я только что все сказал.

О том, чего ждет от Восточной конференции в этом сезоне с учетом уровня конкуренции в последние годы:

— Полагаю, в каждом сезоне большая конкуренция. И не имеет значения — Восток или Запад. Знаете, главная цель — попасть в плей-офф и выиграть Кубок. Вот так — что есть, то есть.

Никита Кучеров.На другой планете. Почему Кучеров — лучший хоккеист России

О том, как изменилась игра с момента его появления в лиге, с учетом своего особенного взгляда на сам хоккей:

— Игра стала намного быстрее, но и глупее. И это все, что я могу сказать. Да, стала быстрее, но очень тупой. Низкий IQ. [В каком смысле?] В хоккейном смысле. (Смех в зале.) Имею в виду, это все, что могу сказать. Конечно же, у многих парней очень высокий IQ, и за их игрой приятно следить. Но есть много парней, у которых этого нет.

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Брэйден Пойнт
Брэндон Хагель
Никита Кучеров
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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