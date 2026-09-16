«Рубин» и «Родина» сыграли вничью

«Родина» и «Рубин» сыграли вничью в матче 9-го тура чемпионата России — 1:1. Игра проходила на «Арене Химки».

У хозяев на 79-й минуте гол забил Дейвер Мачадо. Гости отыгрались спустя три минуты — отличился Андерсон Арройо.

В концовке матча красную карточку получил тренер казанцев Александр Дутов.

«Родина» прервала серию из четырех поражений подряд. Клуб набрал 5 очков и занимает 14-е место в таблице РПЛ. «Рубин» в третий раз подряд сыграл вничью. Казанцы с 12 очками — на 6-й строчке.

В 10-м туре РПЛ «Родина» сыграет с ЦСКА в Москве, «Рубин» примет московское «Динамо». Матчи пройдут 11 октября.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

16 сентября, 18:30. Арена Химки (Химки)