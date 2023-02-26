Черников продлил контракт с «Краснодаром» до лета 2026 года

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников продлил контракт с клубом, сообщает «РБ Спорт».

Новое соглашение 23-летнего футболиста с краснодарской командой действует до 30 июня 2026 года. Прошлый контракт Черникова с «Краснодаром» был рассчитан до конца текущего сезона.

В сезоне-2022/2023 полузащитник провел семь матчей в чемпионате России.

«Краснодар» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков за 17 матчей. Недавно у команды появился новый главный тренер. Им стал сербский специалист Владимир Ивич.