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Мозес — о продлении контракта со «Спартаком»: «Рад посвятить свое будущее этому великому клубу»

Виктор Мозес прокомментировал продление контракта со «Спартаком»
Карен Саркисян
Корреспондент

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес прокомментировал продление контракта с московским клубом.

«Рад посвятить свое будущее этому великому клубу до 2024 года!» — написал Мозес в Instagram, опубликовав видео со своими голами за «Спартак».

Публикация от Victor Moses (@victormoses)

Новое соглашение защитника с московским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

В нынешнем сезоне 31-летний нигериец забил два мяча и отдал четыре результативные передачи в 22 матчах за «Спартак».

Виктор Мозес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
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 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
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 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
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 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
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 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
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 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
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 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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 - : -
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