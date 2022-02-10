Мозес — о продлении контракта со «Спартаком»: «Рад посвятить свое будущее этому великому клубу»
Виктор Мозес прокомментировал продление контракта со «Спартаком»
Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес прокомментировал продление контракта с московским клубом.
«Рад посвятить свое будущее этому великому клубу до 2024 года!» — написал Мозес в Instagram, опубликовав видео со своими голами за «Спартак».
Новое соглашение защитника с московским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.
В нынешнем сезоне 31-летний нигериец забил два мяча и отдал четыре результативные передачи в 22 матчах за «Спартак».
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|2
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|
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|3
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|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
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|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
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|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
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|Локомотив
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|
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|19
|
12
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|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
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|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
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|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
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Филипе Силва Малком
Зенит
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|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
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Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
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Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7
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