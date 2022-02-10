Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес прокомментировал продление контракта с московским клубом.

«Рад посвятить свое будущее этому великому клубу до 2024 года!» — написал Мозес в Instagram, опубликовав видео со своими голами за «Спартак».

Новое соглашение защитника с московским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

В нынешнем сезоне 31-летний нигериец забил два мяча и отдал четыре результативные передачи в 22 матчах за «Спартак».