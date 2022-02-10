Тренер «Краснодара» сравнил уровень чемпионшипа и РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке в интервью «СЭ» предположил, что «Норвич» не выиграет в десяти матчах против «быков».

— Ваше назначение породило дискуссию на тему того, какая лига сильнее — чемпионшип или РПЛ. А вы как думаете? Кто бы выиграл больше матчей из десяти — «Норвич» или «Краснодар»?

— Будет неправильно отвечать на этот вопрос в тот момент, когда я еще не провел ни одного официального матча во главе «Краснодара». Лучше спросите меня об этом по окончании сезона. В обеих лигах есть отличные тренеры, прекрасные игроки. «Норвич» сейчас в АПЛ, в лучшей лиге мира, где огромное количество матчей. Но это совсем не значит, что он выиграет во всех десяти матчах против «Краснодара».