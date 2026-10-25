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«Ростов» — «Локомотив»: счет и результат матча 12 тура РПЛ 25 октября 2026

«Ростов» всухую обыграл «Локомотив» в матче РПЛ

Алексей Михайлов

«Ростов» обыграл «Локомотив» в матче 12-го тура РПЛ — 2:0.

Встреча прошла на «Ростов Арене».

Голами в составе ростовчан отметились Андрей Лангович (12-я минута) и Олакунле Олусегун (24-я минута).

«Ростов» набрал 15 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Дмитрия Кириченко не проигрывает на протяжении трех матчей.

«Локомотив» остался на 13-м месте с 11 очками. Коллектив Михаила Галактионова одержал всего лишь одну победу в последних пяти матчах.

В следующем туре «Ростов» 1 ноября сыграет в гостях с махачкалинским «Динамо», а «Локомотив» в этот же день примет на своем поле «Спартак».

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
25 октября, 13:45. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
2:0
Локомотив

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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
5
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив 2 : 0
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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