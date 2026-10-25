«Ростов» всухую обыграл «Локомотив» в матче РПЛ

«Ростов» обыграл «Локомотив» в матче 12-го тура РПЛ — 2:0.

Встреча прошла на «Ростов Арене».

Голами в составе ростовчан отметились Андрей Лангович (12-я минута) и Олакунле Олусегун (24-я минута).

«Ростов» набрал 15 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Дмитрия Кириченко не проигрывает на протяжении трех матчей.

«Локомотив» остался на 13-м месте с 11 очками. Коллектив Михаила Галактионова одержал всего лишь одну победу в последних пяти матчах.

В следующем туре «Ростов» 1 ноября сыграет в гостях с махачкалинским «Динамо», а «Локомотив» в этот же день примет на своем поле «Спартак».

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

25 октября, 13:45. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

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