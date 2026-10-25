Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

«Зенит» — лидер РПЛ. Два пенальти с махачкалинским «Динамо» вернули чемпионов России на первое место

Гоша Чернов
Шеф отдела международного футбола
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
А Глушенков забил 10-й мяч.
Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
25 октября, 18:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:0
Динамо Мх

Субботнее поражение «Динамо» означало не только конец победной серии бело-голубых, но и то, что «Зенит» получил шанс вернуться на единоличное первое место.

Для этого чемпионам России необходимо было обыгрывать дома махачкалинское «Динамо», которое прекрасно начало сезон, но с конца августа притормозило. В Санкт-Петербург дагестанская команда прилетела, имея в багаже лишь одно очко в четырех предыдущих турах.

Для «Зенита» это был стандартный матч с крепким середняком, который не скрывал в себе дополнительных интриг (не считать же за таковую возвращение Далера Кузяева на «Газпром Арену»?). Но в день игры у этого противостояния появилась принципиальность.

Петербуржцы в своих соцсетях опубликовали традиционную эпиграмму, посвященную сопернику, но махачкалинскому «Динамо» в ней не понравились фразы «бороды рубили догола» и «ветер срывал папахи». «Зенит» удалил пост, опубликовал извинения, и дагестанцы их приняли. Но медиаполе было подогрето, а «Динамо» лучше настроилось на игру.

&laquo;Динамо&raquo; (Махачкала) и &laquo;Зенит&raquo; сыграют в&nbsp;12-м туре.«Корона слетит быстрей, чем борода». «Зенит» и «Динамо» устроили поэтический скандал перед матчем РПЛ

Впрочем, куда большее влияние на матч должны были оказать составы. Вадим Евсеев неожиданно оставил в запасе Агаларова, а Сергей Семак — Адамова. В воротах у «Зенита» вышел Москвичев, причем для Богдана это была первая игра в РПЛ за родной клуб. Семак объяснил это решение большим числом пропущенных голов в последнее время и помарками Адамова. Кроме того, главный тренер сказал, что заболел Соболев, поэтому с первых минут появился Фелипе Аугусто.

Матч начался неожиданно для «Зенита» — с пенальти в его ворота. Москвичев еще в «Оренбурге» обрел репутацию специалиста по 11-метровым, но здесь вратарю даже не пришлось вступать в игру — Миро промазал.

Затем уже включились хозяева: неплохие моменты возникли у Глушенкова, Карпукаса, Нино и Аугусто, однако «Динамо» выстояло.

Махачкалинцы играли совсем не так, как «Ахмат» в Петербурге неделю назад. Евсеев выстроил привычную для своего стиля плотную оборону, которая старалась лишать соперников пространства.

«Зениту» из-за этого было трудно, потому что команда никак не могла разогнаться. В сравнении с матчем против того же «Ахмата» темп был низким. К перерыву владение мячом у команды Сергея Семака достигало 73 процентов, но она почти ничего из этого не извлекала. Как раз в такой игре был бы очень полезен Соболев, который мог бы ловить верховые мячи, но он помочь «Зениту» не мог.

Александр Соболев.Жара в концовке матча «Зенита» с «Ахматом»: Соболев и Сидибе устроили перепалку и едва не подрались

А Аугусто делал то, чем занимается всякий раз, когда выходит на поле — транжирил моменты. До перерыва бразилец нанес четыре удара по воротам, три из которых в створ, но счет не изменился. Скорее «Динамо» могло забить — Джавад с углового закручивал мяч в ворота, и только стоявший у штанги Дуглас Сантос спас «Зенит».

В перерыве Семак не стал делать перестановки, хотя в запасе находились Джон Джон и выздоровевший Вендел. Рисунок игры тоже не поменялся: почти четверть часа «Зенит» даже не мог пробить по воротам. Гости тоже, но они со своей половины поля толком не выбирались.

Однако мяч постоянно находился в штрафной гостей и в конце концов это привело к пенальти — Зинович потянул за футболку Нино, и Антон Фролов после просмотра повтора указал на 11-метровую отметку. В отсутствие Соболева мяч взял Аугусто — и не промахнулся: хотя бы таким образом бразилец прервал свою голевую засуху.

Игра раскрылась: Аугусто мог оформить дубль, отличный шанс имел Луис Энрике, но «Зениту» в этот вечер суждено было забить только с пенальти. На этот раз его заработал Глушенков — и неожиданно сам пошел исполнять. Почему неожиданно? Просто Максим до этого никогда в клубной карьере не реализовывал 11-метровый, зато пару раз мазал в составе «Локомотива».

Здесь лучший бомбардир РПЛ все сделал уверенно: заработал, схватил мяч, отогнал Аугусто и поразил верхний угол — 2:0. Есть десятый гол в РПЛ для Глушенкова!

«Зенит» не хотел на этом останавливаться: продолжал давить, хотя и не слишком настырно. Вышедший на газон Джон Джон вполне мог делать счет крупным, но «Динамо» выручил Карабашев — голкипер в целом провел хороший матч и определенно стал лучшим в составе своей команды.

Лишнее доказательство этому — спасение вратаря в добавленное время. Андраде заработал еще один пенальти и сам пошел его исполнять, однако вратарь «Динамо» отказался пропускать вновь.

Но команда Семака все равно спокойно победила и впервые этой осенью единолично возглавила таблицу. В следующих трех турах у «Зенита» комфортный календарь, так что он вполне может стать победителем первого круга. Отрыв от идущих следом ЦСКА и «Динамо» — два очка.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Зенит
Читайте также
Игдисамов сказал, что «надо уметь резать мясо», а красно-белые сознались в провале. Что произошло после матча ЦСКА - «Спартак»
UFC 333. Великая трилогия Яна и Мераба, два Волка и поражение Евлоева
«Это многое значит». Кучеров забрал рекорд бомбардиров «Тампы»
Популярное видео
ЦСКА обыграл «Спартак», «Зенит» победил «Динамо» Мх: видео
ЦСКА обыграл «Спартак», «Зенит» победил «Динамо» Мх: видео
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ленинградец»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ленинградец»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Велес»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Велес»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Акрон» обыграл «Динамо», ничья «Краснодара» и «Балтики»: видео
«Акрон» обыграл «Динамо», ничья «Краснодара» и «Балтики»: видео
«Текстильщик» — «Сочи»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Сочи»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Лиллестрем» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Лиллестрем» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Борнмут» — «Милан»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Борнмут» — «Милан»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Викинг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Викинг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — ЛАСК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — ЛАСК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ланс»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ланс»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Игдисамов обратился к футболистам ЦСКА после победы в дерби: «Обыграли спартачей»
«Вопросы неуместны. Мы все прекрасно видели». Евсеев прокомментировал поражение от «Зенита»
Ранний гол, Глебов толкнул судью, жуткая игрушка и «Руки вверх»: моменты дерби ЦСКА — «Спартак»
РПЛ: видео всех голов 12-го тура 25 октября
Все дерби нужно играть, как ЦСКА. Игдисамов, браво!
«Сокрушил моменты «Спартака». Бориско мощно дебютировал за ЦСКА в РПЛ — сделал 10 сейвов и сохранил сухарь
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Спартак» не будет чемпионом, а Карседо не сильнее Семака. Мнение Алланазарова

«Сокрушил моменты «Спартака». Бориско мощно дебютировал за ЦСКА в РПЛ — сделал 10 сейвов и сохранил сухарь
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив 2 : 0
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак 2 : 0
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх 2 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости