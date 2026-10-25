«Зенит» — лидер РПЛ. Два пенальти с махачкалинским «Динамо» вернули чемпионов России на первое место

А Глушенков забил 10-й мяч.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

25 октября, 18:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

Субботнее поражение «Динамо» означало не только конец победной серии бело-голубых, но и то, что «Зенит» получил шанс вернуться на единоличное первое место.

Для этого чемпионам России необходимо было обыгрывать дома махачкалинское «Динамо», которое прекрасно начало сезон, но с конца августа притормозило. В Санкт-Петербург дагестанская команда прилетела, имея в багаже лишь одно очко в четырех предыдущих турах.

Для «Зенита» это был стандартный матч с крепким середняком, который не скрывал в себе дополнительных интриг (не считать же за таковую возвращение Далера Кузяева на «Газпром Арену»?). Но в день игры у этого противостояния появилась принципиальность.

Петербуржцы в своих соцсетях опубликовали традиционную эпиграмму, посвященную сопернику, но махачкалинскому «Динамо» в ней не понравились фразы «бороды рубили догола» и «ветер срывал папахи». «Зенит» удалил пост, опубликовал извинения, и дагестанцы их приняли. Но медиаполе было подогрето, а «Динамо» лучше настроилось на игру.

Впрочем, куда большее влияние на матч должны были оказать составы. Вадим Евсеев неожиданно оставил в запасе Агаларова, а Сергей Семак — Адамова. В воротах у «Зенита» вышел Москвичев, причем для Богдана это была первая игра в РПЛ за родной клуб. Семак объяснил это решение большим числом пропущенных голов в последнее время и помарками Адамова. Кроме того, главный тренер сказал, что заболел Соболев, поэтому с первых минут появился Фелипе Аугусто.

Матч начался неожиданно для «Зенита» — с пенальти в его ворота. Москвичев еще в «Оренбурге» обрел репутацию специалиста по 11-метровым, но здесь вратарю даже не пришлось вступать в игру — Миро промазал.

Затем уже включились хозяева: неплохие моменты возникли у Глушенкова, Карпукаса, Нино и Аугусто, однако «Динамо» выстояло.

Махачкалинцы играли совсем не так, как «Ахмат» в Петербурге неделю назад. Евсеев выстроил привычную для своего стиля плотную оборону, которая старалась лишать соперников пространства.

«Зениту» из-за этого было трудно, потому что команда никак не могла разогнаться. В сравнении с матчем против того же «Ахмата» темп был низким. К перерыву владение мячом у команды Сергея Семака достигало 73 процентов, но она почти ничего из этого не извлекала. Как раз в такой игре был бы очень полезен Соболев, который мог бы ловить верховые мячи, но он помочь «Зениту» не мог.

А Аугусто делал то, чем занимается всякий раз, когда выходит на поле — транжирил моменты. До перерыва бразилец нанес четыре удара по воротам, три из которых в створ, но счет не изменился. Скорее «Динамо» могло забить — Джавад с углового закручивал мяч в ворота, и только стоявший у штанги Дуглас Сантос спас «Зенит».

В перерыве Семак не стал делать перестановки, хотя в запасе находились Джон Джон и выздоровевший Вендел. Рисунок игры тоже не поменялся: почти четверть часа «Зенит» даже не мог пробить по воротам. Гости тоже, но они со своей половины поля толком не выбирались.

Однако мяч постоянно находился в штрафной гостей и в конце концов это привело к пенальти — Зинович потянул за футболку Нино, и Антон Фролов после просмотра повтора указал на 11-метровую отметку. В отсутствие Соболева мяч взял Аугусто — и не промахнулся: хотя бы таким образом бразилец прервал свою голевую засуху.

Игра раскрылась: Аугусто мог оформить дубль, отличный шанс имел Луис Энрике, но «Зениту» в этот вечер суждено было забить только с пенальти. На этот раз его заработал Глушенков — и неожиданно сам пошел исполнять. Почему неожиданно? Просто Максим до этого никогда в клубной карьере не реализовывал 11-метровый, зато пару раз мазал в составе «Локомотива».

Здесь лучший бомбардир РПЛ все сделал уверенно: заработал, схватил мяч, отогнал Аугусто и поразил верхний угол — 2:0. Есть десятый гол в РПЛ для Глушенкова!

«Зенит» не хотел на этом останавливаться: продолжал давить, хотя и не слишком настырно. Вышедший на газон Джон Джон вполне мог делать счет крупным, но «Динамо» выручил Карабашев — голкипер в целом провел хороший матч и определенно стал лучшим в составе своей команды.

Лишнее доказательство этому — спасение вратаря в добавленное время. Андраде заработал еще один пенальти и сам пошел его исполнять, однако вратарь «Динамо» отказался пропускать вновь.

Но команда Семака все равно спокойно победила и впервые этой осенью единолично возглавила таблицу. В следующих трех турах у «Зенита» комфортный календарь, так что он вполне может стать победителем первого круга. Отрыв от идущих следом ЦСКА и «Динамо» — два очка.