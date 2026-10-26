Орлов — о первом пенальти в ворота махачкалинского «Динамо»: «А какие тут споры? Это же фол!»

Известный комментатор Геннадий Орлов в разговоре с «СЭ» оценил решение арбитра назначить первый пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» в матче с «Зенитом».

«Вообще, редкий случай, когда в одном матче назначают аж четыре пенальти! И ведь все они по делу. Нарушения действительно имели место.

Споры по поводу первого 11-метрового в ворота «Динамо»? А какие тут споры? Говорят, что Зинович лишь слегка придержал Нино за футболку? Постойте, это же фол! Более того, защитник гостей сам же и вынес мяч головой из своей штрафной. Если бы он не коснулся мяча, наверное, можно было бы рассуждать иначе. А так судья имел основания назначить пенальти. Оттянул за футболку, уронил Нино, да еще и в мяч сыграл... И потом, мы же видели матчи на недавнем чемпионате мира. Там такие вещи карались», — сказал Орлов «СЭ».

После 12 туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице с 27 очками.

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