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Комментатор Орлов не считает спорным первый пенальти в ворота махачкалинского Динамо в матче Зенитом

Орлов — о первом пенальти в ворота махачкалинского «Динамо»: «А какие тут споры? Это же фол!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Известный комментатор Геннадий Орлов в разговоре с «СЭ» оценил решение арбитра назначить первый пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» в матче с «Зенитом».

«Вообще, редкий случай, когда в одном матче назначают аж четыре пенальти! И ведь все они по делу. Нарушения действительно имели место.

Споры по поводу первого 11-метрового в ворота «Динамо»? А какие тут споры? Говорят, что Зинович лишь слегка придержал Нино за футболку? Постойте, это же фол! Более того, защитник гостей сам же и вынес мяч головой из своей штрафной. Если бы он не коснулся мяча, наверное, можно было бы рассуждать иначе. А так судья имел основания назначить пенальти. Оттянул за футболку, уронил Нино, да еще и в мяч сыграл... И потом, мы же видели матчи на недавнем чемпионате мира. Там такие вещи карались», — сказал Орлов «СЭ».

После 12 туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице с 27 очками.

Нападающий &laquo;Зенита&raquo; Фелипе Аугусто празднует гол с&nbsp;пенальти в&nbsp;ворота махачкалинского &laquo;Динамо&raquo; 25&nbsp;октября.«Какие споры по пенальти в ворота Махачкалы? Почему Карседо оставил в запасе Даку?» Орлов — о победе «Зенита» и поражении «Спартака»

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ФК Зенит
Геннадий Орлов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив 2 : 0
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак 2 : 0
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх 2 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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