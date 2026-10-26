Нападающий «Зенита» Аугусто: «Я немного переживал, что долго не мог забить»

Форвард «Зенита» Фелипе Аугусто в разговоре с «СЭ» высказался о своих эмоциях после забитого гола в матче 12-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (2:0).

«Я немного переживал, что долго не мог забить. В некоторых матчах у меня не получалось, но я всегда выкладывался на все сто ради команды, пытаясь забить. Я много бью по воротам, мячи просто не хотели лететь в сетку. Залетело, и я очень рад этому. Это придаст мне уверенности, чтобы забивать больше и больше», — сказал Аугусто «СЭ».

Гол в матче с «Динамо» стал для Аугусто первым с 25 июля — тогда он отличился в игре с «Акроном» (5:0). После этого нападающий не забивал в 13 официальных встречах подряд.

22-летний бразилец перешел в «Зенит» летом 2026 года из «Трабзонспора». По данным Transfermarkt, стоимость трансфера оценивается в 15 миллионов евро.