«Вопросы неуместны. Мы все прекрасно видели». Евсеев прокомментировал поражение от «Зенита»

Петербуржцы пробили три пенальти — и дважды забили.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

25 октября, 18:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

Матч 12-го тура РПЛ между «Зенитом» и махачкалинским «Динамо» (2:0) в Санкт-Петербурге запомнился большим количеством пенальти: команды на двоих пробили четыре 11-метровых. Причем три из них были назначены в ворота гостей.

Четыре пенальти, но лишь два гола

Первыми возможность пробить пенальти получили махачкалинцы. На 15-й минуте Мантуан нарушил правила в своей штрафной, зацепив Миро. Анголец подошел к точке, но переиграть Богдана Москвичева не смог: форвард «Динамо» ударил мимо створа.

Дальше 11-метровые исполняли только хозяева. Первый пенальти игроки «Зенита» заработали на 61-й минуте: после выполнения углового удара, когда мяч уже находился в игре, Кирилл Зинович схватил Нино сзади за майку, задержал его рукой, выиграл позицию и выбил мяч из площади ворот.

Главный судья Антон Фролов эпизод пропустил, однако в его действия вмешались видеоассистенты Сергей Карасев и Роман Сафьян, предложившие ему посмотреть видеозапись на мониторе у поля. После этого рефери объявил о нарушении правил. Фелипе Аугусто успешно пробил с точки.

На 76-й минуте пенальти уже заработал Максим Глушенков — форварда сбил голкипер «Динамо» Никита Карабашев. Главный тренер махачкалинцев Вадим Евсеев был явно недоволен: он развел руки в стороны и что-то говорил в сторону своей скамейки.

Исполнять 11-метровый отправился сам Глушенков — и удвоил преимущество хозяев.

А на 90+5-й минуте Кевин Андраде, получив мяч в штрафной, пытался прокинуть его мимо Зиновича, наткнувшись на ногу белорусского игрока. Фролов оставил эпизод без внимания, однако снова вмешался ВАР. После просмотра повтора арбитр изменил свое решение — пенальти.

Андраде отправился к точке, направил мяч в угол, но Карабашев отразил удар. Справился он и с добиванием от Даниила Кондакова.

Эмоции Евсеева

После игры главный тренер «Динамо» даже не скрывал своего недовольства.

«Вопросы? Вопросы неуместны. Мы все прекрасно видели. Соперник [пробил] три пенальти, два мяча забили. С игры мы не дали им возможность забить. Наша команда сыграла очень качественно. Команда полностью выполнила установку. Я доволен ребятами», — заявил Евсеев на пресс-конференции.

Отвечая на вопрос о настроениях внутри команды, Вадим Валентинович снова вспомнил о решениях арбитра.

«Если мы будем бить три пенальти, четыре пенальти или в конце игры давать в чужие ворота пенальти, когда ничейный результат, мы будем выигрывать», — сказал специалист.

К слову, до встречи с махачкалинцами у «Зенита» было 16 пенальти в РПЛ с начала сезона-2025/26. Теперь — 19.