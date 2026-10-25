«Вопросы неуместны. Мы все прекрасно видели». Евсеев прокомментировал поражение от «Зенита»
Матч 12-го тура РПЛ между «Зенитом» и махачкалинским «Динамо» (2:0) в Санкт-Петербурге запомнился большим количеством пенальти: команды на двоих пробили четыре 11-метровых. Причем три из них были назначены в ворота гостей.
Четыре пенальти, но лишь два гола
Первыми возможность пробить пенальти получили махачкалинцы. На 15-й минуте Мантуан нарушил правила в своей штрафной, зацепив Миро. Анголец подошел к точке, но переиграть Богдана Москвичева не смог: форвард «Динамо» ударил мимо створа.
Дальше 11-метровые исполняли только хозяева. Первый пенальти игроки «Зенита» заработали на 61-й минуте: после выполнения углового удара, когда мяч уже находился в игре, Кирилл Зинович схватил Нино сзади за майку, задержал его рукой, выиграл позицию и выбил мяч из площади ворот.
Главный судья Антон Фролов эпизод пропустил, однако в его действия вмешались видеоассистенты Сергей Карасев и Роман Сафьян, предложившие ему посмотреть видеозапись на мониторе у поля. После этого рефери объявил о нарушении правил. Фелипе Аугусто успешно пробил с точки.
На 76-й минуте пенальти уже заработал Максим Глушенков — форварда сбил голкипер «Динамо» Никита Карабашев. Главный тренер махачкалинцев Вадим Евсеев был явно недоволен: он развел руки в стороны и что-то говорил в сторону своей скамейки.
Исполнять 11-метровый отправился сам Глушенков — и удвоил преимущество хозяев.
А на 90+5-й минуте Кевин Андраде, получив мяч в штрафной, пытался прокинуть его мимо Зиновича, наткнувшись на ногу белорусского игрока. Фролов оставил эпизод без внимания, однако снова вмешался ВАР. После просмотра повтора арбитр изменил свое решение — пенальти.
Андраде отправился к точке, направил мяч в угол, но Карабашев отразил удар. Справился он и с добиванием от Даниила Кондакова.
Эмоции Евсеева
После игры главный тренер «Динамо» даже не скрывал своего недовольства.
«Вопросы? Вопросы неуместны. Мы все прекрасно видели. Соперник [пробил] три пенальти, два мяча забили. С игры мы не дали им возможность забить. Наша команда сыграла очень качественно. Команда полностью выполнила установку. Я доволен ребятами», — заявил Евсеев на пресс-конференции.
Отвечая на вопрос о настроениях внутри команды, Вадим Валентинович снова вспомнил о решениях арбитра.
«Если мы будем бить три пенальти, четыре пенальти или в конце игры давать в чужие ворота пенальти, когда ничейный результат, мы будем выигрывать», — сказал специалист.
К слову, до встречи с махачкалинцами у «Зенита» было 16 пенальти в РПЛ с начала сезона-2025/26. Теперь — 19.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
2
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
10
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|0 : 1
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|3 : 1
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|0 : 1
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|0 : 2
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|1 : 1
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|2 : 0
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|2 : 0
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|2 : 0
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1