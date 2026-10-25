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«Вопросы неуместны. Мы все прекрасно видели». Евсеев прокомментировал поражение от «Зенита»

Максим Клементьев
Фото ФК «Динамо» Махачкала
Петербуржцы пробили три пенальти — и дважды забили.
Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
25 октября, 18:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:0
Динамо Мх

Матч 12-го тура РПЛ между «Зенитом» и махачкалинским «Динамо» (2:0) в Санкт-Петербурге запомнился большим количеством пенальти: команды на двоих пробили четыре 11-метровых. Причем три из них были назначены в ворота гостей.

Четыре пенальти, но лишь два гола

Первыми возможность пробить пенальти получили махачкалинцы. На 15-й минуте Мантуан нарушил правила в своей штрафной, зацепив Миро. Анголец подошел к точке, но переиграть Богдана Москвичева не смог: форвард «Динамо» ударил мимо створа.

Дальше 11-метровые исполняли только хозяева. Первый пенальти игроки «Зенита» заработали на 61-й минуте: после выполнения углового удара, когда мяч уже находился в игре, Кирилл Зинович схватил Нино сзади за майку, задержал его рукой, выиграл позицию и выбил мяч из площади ворот.

Главный судья Антон Фролов эпизод пропустил, однако в его действия вмешались видеоассистенты Сергей Карасев и Роман Сафьян, предложившие ему посмотреть видеозапись на мониторе у поля. После этого рефери объявил о нарушении правил. Фелипе Аугусто успешно пробил с точки.

На 76-й минуте пенальти уже заработал Максим Глушенков — форварда сбил голкипер «Динамо» Никита Карабашев. Главный тренер махачкалинцев Вадим Евсеев был явно недоволен: он развел руки в стороны и что-то говорил в сторону своей скамейки.

Исполнять 11-метровый отправился сам Глушенков — и удвоил преимущество хозяев.

А на 90+5-й минуте Кевин Андраде, получив мяч в штрафной, пытался прокинуть его мимо Зиновича, наткнувшись на ногу белорусского игрока. Фролов оставил эпизод без внимания, однако снова вмешался ВАР. После просмотра повтора арбитр изменил свое решение — пенальти.

Андраде отправился к точке, направил мяч в угол, но Карабашев отразил удар. Справился он и с добиванием от Даниила Кондакова.

Эмоции Евсеева

После игры главный тренер «Динамо» даже не скрывал своего недовольства.

«Вопросы? Вопросы неуместны. Мы все прекрасно видели. Соперник [пробил] три пенальти, два мяча забили. С игры мы не дали им возможность забить. Наша команда сыграла очень качественно. Команда полностью выполнила установку. Я доволен ребятами», — заявил Евсеев на пресс-конференции.

&laquo;Зенит&raquo; обыграл махачкалинское &laquo;Динамо&raquo; и&nbsp;вышел на&nbsp;первое место в&nbsp;турнирной таблице РПЛ.«Зенит» — лидер РПЛ. Два пенальти с махачкалинским «Динамо» вернули чемпионов России на первое место

Отвечая на вопрос о настроениях внутри команды, Вадим Валентинович снова вспомнил о решениях арбитра.

«Если мы будем бить три пенальти, четыре пенальти или в конце игры давать в чужие ворота пенальти, когда ничейный результат, мы будем выигрывать», — сказал специалист.

К слову, до встречи с махачкалинцами у «Зенита» было 16 пенальти в РПЛ с начала сезона-2025/26. Теперь — 19.

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Вадим Евсеев
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РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив 2 : 0
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак 2 : 0
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх 2 : 0
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
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