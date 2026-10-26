Андрей Талалаев: «Сейчас «Балтике» тяжело претендовать на первую пятерку, но мы боремся»
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в комментарии для «СЭ» поделился мнением об игре своей команды в матче против «Краснодара» в 12-м туре РПЛ (1:1).
Игра прошла в субботу, 24 октября, в Краснодаре.
— Андрей Викторович, ничейный результат будто бы еще до начала игры читался. У вас нет ощущения, что могли и побеждать «Краснодар»?
— До 90-й минуты мы проигрывали, и я могу сказать, что удовлетворен набранным очком в игре с «Краснодаром». Несмотря на то, что мы готовили под эту команду, наши действия результата не принесли. Довольны этим набранным очком и, конечно, рады за ребят. Все отдались на сто процентов игре.
— Вы тяжело добирались до Краснодара и буквально за пять часов до игры прибыли в город. Сильно это сбило ваши планы?
— Не буду говорить на эту тему, я еще и перед игрой отказался от нее. Сейчас всем непросто. Скажу, что играть на поле «Краснодара», на этом стадионе и в таких условиях — просто привилегия.
— А если вернуться к «Краснодару» — что сейчас с ними не так?
— Не комментирую игру соперника.
— Хорошо, к вашей команде. Сейчас в РПЛ есть разрыв между первой пятеркой и остальными. Вы прямо в середине таблицы. Не пугает такое разделение?
— Лично меня вообще ничего не пугает. Я еще перед самым началом сезона, как раз-таки после игры с «Краснодаром», сказал, что нам будет тяжело претендовать на первые пят,может, шесть мест. Основывался я на качестве нашей игры: работе с мячом, скорости владения мячом, наличии креатива. Так сейчас и получается. Мне кажется, футбол наш это подтверждает. Сейчас три-четыре команды выросли, подтянули свой уровень. Плюс, если брать нас, то у нас много времени уходит на притирку и налаживание взаимодействия новых игроков.
— Вы сказали о новичках. Есть у вас понимание, какой потенциал именно у этого состава «Балтики»?
— Мы буквально недавно обсуждали это с тренерским штабом. Сейчас в составе у нас четыре новых футболиста. У нас было такое в «Ахмате»: каждый сезон у нас было три-четыре новых игрока. Мы привыкли к этой работе. Просто еще самое сложное после хорошего года — чуть «прижать» ожидания болельщиков. И наша работа на это направлена. Нельзя винить футболистов за то, что они, играя на максимуме, чего-то там не добиваются. «Краснодар» всем хотелось обыграть, мы провели хороший второй тайм. Все, что мы хотели, — игроки выполнили. Мы прыгаем, боремся, но пока куда-то выше сложно нам запрыгнуть.
«Балтика» с 14 очками занимает девятую позицию в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре калининградская команда 1 ноября примет «Акрон».
Радченко Кирилл
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
2
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
10
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|0 : 1
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|3 : 1
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|0 : 1
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|0 : 2
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|1 : 1
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|2 : 0
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|2 : 0
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|2 : 0
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1