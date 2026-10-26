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Талалаев заявил, что сейчас «Балтике» тяжело претендовать на первую пятерку

Андрей Талалаев: «Сейчас «Балтике» тяжело претендовать на первую пятерку, но мы боремся»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в комментарии для «СЭ» поделился мнением об игре своей команды в матче против «Краснодара» в 12-м туре РПЛ (1:1).

Игра прошла в субботу, 24 октября, в Краснодаре.

— Андрей Викторович, ничейный результат будто бы еще до начала игры читался. У вас нет ощущения, что могли и побеждать «Краснодар»?

— До 90-й минуты мы проигрывали, и я могу сказать, что удовлетворен набранным очком в игре с «Краснодаром». Несмотря на то, что мы готовили под эту команду, наши действия результата не принесли. Довольны этим набранным очком и, конечно, рады за ребят. Все отдались на сто процентов игре.

— Вы тяжело добирались до Краснодара и буквально за пять часов до игры прибыли в город. Сильно это сбило ваши планы?

— Не буду говорить на эту тему, я еще и перед игрой отказался от нее. Сейчас всем непросто. Скажу, что играть на поле «Краснодара», на этом стадионе и в таких условиях — просто привилегия.

— А если вернуться к «Краснодару» — что сейчас с ними не так?

— Не комментирую игру соперника.

— Хорошо, к вашей команде. Сейчас в РПЛ есть разрыв между первой пятеркой и остальными. Вы прямо в середине таблицы. Не пугает такое разделение?

— Лично меня вообще ничего не пугает. Я еще перед самым началом сезона, как раз-таки после игры с «Краснодаром», сказал, что нам будет тяжело претендовать на первые пят,может, шесть мест. Основывался я на качестве нашей игры: работе с мячом, скорости владения мячом, наличии креатива. Так сейчас и получается. Мне кажется, футбол наш это подтверждает. Сейчас три-четыре команды выросли, подтянули свой уровень. Плюс, если брать нас, то у нас много времени уходит на притирку и налаживание взаимодействия новых игроков.

— Вы сказали о новичках. Есть у вас понимание, какой потенциал именно у этого состава «Балтики»?

— Мы буквально недавно обсуждали это с тренерским штабом. Сейчас в составе у нас четыре новых футболиста. У нас было такое в «Ахмате»: каждый сезон у нас было три-четыре новых игрока. Мы привыкли к этой работе. Просто еще самое сложное после хорошего года — чуть «прижать» ожидания болельщиков. И наша работа на это направлена. Нельзя винить футболистов за то, что они, играя на максимуме, чего-то там не добиваются. «Краснодар» всем хотелось обыграть, мы провели хороший второй тайм. Все, что мы хотели, — игроки выполнили. Мы прыгаем, боремся, но пока куда-то выше сложно нам запрыгнуть.

«Балтика» с 14 очками занимает девятую позицию в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре калининградская команда 1 ноября примет «Акрон».

Радченко Кирилл

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Андрей Талалаев
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ФК Балтика
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив 2 : 0
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак 2 : 0
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх 2 : 0
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ЖК
Г
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Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
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Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

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И К Ж
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Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
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