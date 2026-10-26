Андрей Талалаев: «Сейчас «Балтике» тяжело претендовать на первую пятерку, но мы боремся»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в комментарии для «СЭ» поделился мнением об игре своей команды в матче против «Краснодара» в 12-м туре РПЛ (1:1).

Игра прошла в субботу, 24 октября, в Краснодаре.

— Андрей Викторович, ничейный результат будто бы еще до начала игры читался. У вас нет ощущения, что могли и побеждать «Краснодар»?

— До 90-й минуты мы проигрывали, и я могу сказать, что удовлетворен набранным очком в игре с «Краснодаром». Несмотря на то, что мы готовили под эту команду, наши действия результата не принесли. Довольны этим набранным очком и, конечно, рады за ребят. Все отдались на сто процентов игре.

— Вы тяжело добирались до Краснодара и буквально за пять часов до игры прибыли в город. Сильно это сбило ваши планы?

— Не буду говорить на эту тему, я еще и перед игрой отказался от нее. Сейчас всем непросто. Скажу, что играть на поле «Краснодара», на этом стадионе и в таких условиях — просто привилегия.

— А если вернуться к «Краснодару» — что сейчас с ними не так?

— Не комментирую игру соперника.

— Хорошо, к вашей команде. Сейчас в РПЛ есть разрыв между первой пятеркой и остальными. Вы прямо в середине таблицы. Не пугает такое разделение?

— Лично меня вообще ничего не пугает. Я еще перед самым началом сезона, как раз-таки после игры с «Краснодаром», сказал, что нам будет тяжело претендовать на первые пят,может, шесть мест. Основывался я на качестве нашей игры: работе с мячом, скорости владения мячом, наличии креатива. Так сейчас и получается. Мне кажется, футбол наш это подтверждает. Сейчас три-четыре команды выросли, подтянули свой уровень. Плюс, если брать нас, то у нас много времени уходит на притирку и налаживание взаимодействия новых игроков.

— Вы сказали о новичках. Есть у вас понимание, какой потенциал именно у этого состава «Балтики»?

— Мы буквально недавно обсуждали это с тренерским штабом. Сейчас в составе у нас четыре новых футболиста. У нас было такое в «Ахмате»: каждый сезон у нас было три-четыре новых игрока. Мы привыкли к этой работе. Просто еще самое сложное после хорошего года — чуть «прижать» ожидания болельщиков. И наша работа на это направлена. Нельзя винить футболистов за то, что они, играя на максимуме, чего-то там не добиваются. «Краснодар» всем хотелось обыграть, мы провели хороший второй тайм. Все, что мы хотели, — игроки выполнили. Мы прыгаем, боремся, но пока куда-то выше сложно нам запрыгнуть.

«Балтика» с 14 очками занимает девятую позицию в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре калининградская команда 1 ноября примет «Акрон».

Радченко Кирилл